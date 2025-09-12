כגינקולוגית וגם כאמא, הברכה שהכי חביבה בעיניי היא 'ברוך פרי בטנך'. רק אמא שזכתה ללדת, ובוודאי כזו שזכתה ללדת כמה וכמה פעמים, יכולה לחוש בכל גופה ונפשה את המשמעות העמוקה של הביטוי 'פרי בטן'.

לא מדובר על משהו טכני, אלא על פירות שגדלו בבטן, וצמחו והפכו לאנשים צעירים וטובים שממלאים את העולם כולו בטוב ובשמחה. אני עסוקה שנים רבות בסיוע לזוגות בהבאת פרי בטן ואין סיפוק גדול מזה. הטכנולוגיה מאפשרת לנו באמצעות בדיקת על-קול לצפות בכל שלבי בהתפתחות של פרי הבטן מהופעת השק ההריוני ועד לציפייה בעובר שמנמן שמפהק ומשהק ומעפעף

אך יש מקומות בעולם בהם הקללה 'ארור פרי בטנך' באה לידי ביטוי מעשי, יומיומי. ביבשת אירופה שיעורי הילודה צונחים לרמות חסרות תקדים, ובכמה מדינות שיעור התמותה גבוה משיעור הילודה. התחזית של המומחים היא שעד סוף המאה הזאת מדינות שלמות פשוט יחדלו מלהתקיים\ בוודאי שלא בצורה שאותה אנו מכירים אותן היום.

שיעורי הילודה באירופה צנחו לשפל היסטורי, והנתונים האחרונים נראים כמעט אפוקליפטיים. ידוע שדרושים 2.1 ילדים לאישה כדי לשמור על גודל אוכלוסייה יציב, אך כמה מדינות באירופה מציגות באופן עקבי נתונים הנמוכים מ-1.5. כך למשל בגרמניה נרשמה ירידה חדה בפריון שהגיע ל-1.35 ילדים לאישה בממוצע, כך שרק ההגירה למדינה, שרובה ממדינות מוסלמיות, נותנת אופטימיות כלשהי - אם זו נקראת אופטימיות. באוסטריה השכנה המצב חמור אף יותר, כאשר המדינה רשמה בשנת 2024 את שיעור הילודה הנמוך ביותר בכל תולדותיה - 1.32 ילדים לאישה, כולל המהגרים. באיטליה למשל שיעור הלידות הוא 1.18.

בפעם הראשונה בעידן המודרני ירד מספר תושבי איטליה מתחת לששים מיליון איש. צרפת הייתה נחשבת פעם למדינה פורייה יחסית, הרבה בגלל המסורת של מענקי ילדים נדיבים למשפחות מהילד השלישי והלאה , בעקבות התמותה הגדולה שהתרחשה במלחמות נפוליאון.

בשנת 2024, עמד שיעור הפריון על 1.62, הנמוך ביותר במאה השנים האחרונות. באנגליה, ארבעים אחוז מהילדים שנולדים הם בני זרים שאינם אזרחי המדינה, ובזכות התינוק שנולד גם הוריו ובני משפחתם זוכים באזרחות. זה ממש לא מבשר טוב למאזן הפנימי באנגליה. המצב לא יותר טוב בארצות סקנדינביה ובארצות מזרח אירופה. כך למשל בהונגריה נולדו בשנת 2024 ,הכי פחות תינוקות חדשים מאז שנתון זה נספר, חלק מזה נובע מכך שנשים נישאות בגיל מבוגר.

מה שמדהים הוא שזאת קללה תוצרת אדם, לא קללה שבאה משמים. בעולם בו הרווחה ששלח ה' לעולם הביאה לכך שאין לאדם כמעט למה לשאוף, בעולם בו האדם אינו מוכן לוותר על נוחיותו עבור החיים המשותפים עם בן זוג וגידול משפחה נורמלית 'כמו פעם' - זאת התוצאה.

אנחנו, בניגוד לרוב העולם המערבי, נמצאים בצד של הברכה. 'ברוך פרי בטנך'. אשרינו.