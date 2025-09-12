שני תושבי טבריה נאשמים ברצח דניאל אסלן מתוך מצלמות האבטחה

המשטרה הודיעה היום (שישי) כי סיימה את חקירת רצח דניאל אסלן, לוחם משוחרר מכפיר בן 22 ממושב כפר חיטים שבגליל התחתון, שנרצח בחודש יוני האחרון בעיר טבריה.

היום הוגש כתב אישום נגד שלושה תושבי טבריה - אליאב אלמלח (27) ומיכאל קורולופ (32) באשמת רצח באדישות, וכנגד משה עמוס (42) באשמת הצתה - בחשד למעורבות במעשה.

אביטל, אימו של דניאל, קראה לציבור לסייע לאתר את החשוד הרביעי.

מחומר החקירה עלה כי שלושת הנאשמים נסעו ברכב הסקודה, זיהו את אסלן כשהוא רוכב על קורקינט, דלקו אחריו עד לבית קרוביו; הוא סיפר לנוכחים במקום על המרדף, וכשיצא לבדוק אם הרכב עדיין שם - נורה.

במהלך החקירה מצאו השוטרים כובע עם שרידי ירי סמוך לביתו של אחד הנאשמים, שעליו זוהה ה-DNA שלו. בנוסף נמצאה חולצה השייכת לאותו נאשם עם שיירי ירי. עוד אותרו תרמילי 9 מ"מ ושרידי רכב שקושרים לרצח.

כיממה לאחר מכן התקבל דיווח נוסף על רכב סקודה לבן שנשרף בחניית עפר בעיר. מהחקירה עלה כי אחד הנאשמים פנה לנאשם עמוס משה וביקש ממנו לשרוף את הרכב בתמורה ל-5,000 שקלים, והוא הצית אותו באמצעות חומר דליק.

בחקירה נמסר כי בדקותיו האחרונות הספיק אסלן לומר: "ירו בי מסקודה לבנה". לדברי קצין בכיר ביחידה, "המשפט הזה נתן לנו כיוון חקירה ברור לגבי מבצעי הרצח".

ניצב משנה אייל הררי, מפקד היחידה המרכזית במחוז צפון התייחס להגשת כתב האישום ואמר: "אנחנו נמצאים בסיומה של חקירת אירוע רצח קשה מאוד של המנוח דניאל אסלן שהתרחשה במסיבת יום הולדת בעיר טבריה אצל קרובי משפחתו. בתום חקירה סמויה של כחודשיים אספנו ראיות והצלחנו להתחקות אחר העבריינים.

"ב-27 ביולי פתחנו בחקירה גלויה עצרנו את החשודים ובתום חקירה מורכבת ומסועפת שארכה מעל ארבעים ימים אנו מסיימים את החקירה עם פענוח האירוע והגשת כתב אישום חמור כנגד הרוצחים. אנו נפעל כנגד רוצחים, נפענח מקרי רצח, כדי להביא את העבריינים מאחר סורג ובריח".