חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו היום (שישי) טיפול רפואי לפעוטה כבת שנתיים שנמצאה ברכב סגור בדימונה לאחר ששהתה בו זמן ממושך.

הפעוטה פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, אליוסף אלמליח, יחד עם חובש רפואת חירום יקיר טלקר, סיפרו, "קיבלנו דיווח על פעוטה ששהתה זמן ממושך ברכב סגור. הגענו במהירות למקום עם ניידת טיפול נמרץ ואופנוע חירום, הובילו אותנו אל הפעוטה וראינו שהיא מחוסרת הכרה ומבצעים בה טיפול רפואי ראשוני בתדרוך מוקד 101 של מד"א".

לדבריהם, "סיפרו לנו שהיא שהתה ברכב סגור כ-3 שעות. המשכנו בטיפול הרפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה, קירור ומתן תרופות ופינינו אותה בדחיפות לבית החולים כשמצבה אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".