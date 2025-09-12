ערוץ 7מדיניות ופוליטיקה"האור יגבר על החושך" | הביקור המרגש של השר סמוטריץ' בבית חב"ד מומבאי"האור יגבר על החושך" | הביקור המרגש של השר סמוטריץ' בבית חב"ד מומבאישר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביקר השבוע בבית חב"ד מומבאי - הודו וכיבד את זכרונם של נרצחי הפיגוע במקום ב-2008. "זה מזכיר לי את המראות בעוטף עזה". צפו.ערוץ 7י"ט באלול תשפ"ה 12.09.25, 16:44הודובצלאל סמוטריץ'ביקור מרגש במומבאידוברותצפו: השר סמוטריץ' פוגש בהודו את חברי 'לוחמים ללא גבולות':מפגש עם קבוצת הלוחמים בהודודוברותמצאתם טעות או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו