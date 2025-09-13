נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, ישתתף בוועידת הפסגה של מנהיגי המדינות האסלאמיות והערביות שתיערך בתחילת השבוע הבא בדוחה, בירת קטאר. הוועידה תתמקד בתקיפה הישראלית שבוצעה לאחרונה בעיר, אשר כוונה נגד כינוס של בכירי חמאס.

בדרשת יום השישי בטהראן, הזהיר איתאללה סייד אחמד ח'אתמי את ממשלות מצרים, ירדן, בחריין וערב הסעודית כי ישראל עלולה לבצע תקיפות נוספות אם תזכה לתמיכה או תעצים את כוחה באזור. הוא הדגיש כי הדרך הנכונה להתמודד עם ישראל היא "באמצעות כוח ולא דרך דיפלומטיה".

ח'אתמי טען כי ישראל פועלת לפי מדיניות שמטרתה הקמת "ישראל הגדולה", המשתרעת מהנילוס ועד הפרת, והאשים אותה בשאיפה להשתלט על אזורים במצרים וירדן. לדבריו, "טבעה של הישות הציונית הוא שפיכות דמים, והיא נולדה לפני 80 שנה בשפיכות דמים".

באותה דרשה האשים ח'אתמי את ארצות הברית בשיתוף פעולה עם ישראל בתקיפה האחרונה בדוחה. הוא קרא למדינות ערב לנתק את קשריהן המדיניים והכלכליים עם ישראל, תוך שהוא מזכיר את עמדותיהם של חכמי האסלאם ובראשם האימאם חומייני, מייסד הרפובליקה האסלאמית.

בהתייחסות למצב בלבנון, ח'אתמי הזהיר מפני הדרישה לפירוק חיזבאללה מנשקו. הוא טען כי מדובר בצעד "מסוכן ביותר" עבור לבנון והעולם המוסלמי כולו, והדגיש כי חיזבאללה הוא "הזרוע החזקה" של לבנון, וקרא לממשלתה להימנע מניסיון לפגוע בו.