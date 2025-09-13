נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, מקדם בימים אלו יוזמה להקמת "כוח ערבי משותף" שיהיה מסוגל לפעול בדומה לנאט"ו ולהגן על כל מדינה ערבית שתותקף.

היוזמה נבחנת מחדש על רקע ההכנות לפסגה הערבית-אסלאמית שתתקיים מחר בדוחה.

העיתון "אל-אח’באר" הלבנוני דיווח כי ההצעה הוצגה לראשונה במצרים לפני כתשע שנים, וכעת קהיר מנסה להחיותה. לדברי גורם מצרי בכיר, "מצרים תולה תקוות רבות בקידום המסלול המבצעי להצעה זו", אך לדבריו עדיין קיימים מכשולים משמעותיים, ובהם שאלות לגבי מועד ההתערבות ואופן הפעלת הכוח.

עוד נמסר כי מצרים מגבשת מנגנון שיאפשר שימוש בכוח במקרה הצורך, כאשר ההרכב ייקבע לפי גודל האוכלוסייה וכוחן הצבאי של המדינות הערביות, תוך התחשבות באיזונים פוליטיים ואזוריים.

קהיר מבקשת לשמור בידיה את הפיקוד הראשי ולהעניק את המקום השני לסעודיה או לאחת ממדינות המפרץ. במסגרת היוזמה מציעה מצרים לשלב כ-20,000 חיילים מצבאה בכוח המשותף, במטרה לזרז את פיתוחו ולהצטייד בנשק מתקדם. לפי ההצעה, מפקד הכוח יהיה ראש המטה הכללי של הצבא המצרי או קצין בדרגת גנרל.