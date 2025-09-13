ממשלת יפן הודיעה כי מספר האזרחים שעברו את גיל מאה הגיע לשיא חדש, עם 99,763 בני אדם נכון לתחילת ספטמבר. מדובר בעלייה של 4,644 איש לעומת השנה שעברה, והנתון צפוי להמשיך ולעלות.

לפי הנתונים, כ-88% מהחיים מעבר לגיל מאה הן נשים, ורק 12% גברים. המבוגרת ביותר ביפן כיום היא שיגקו קגאווה בת ה-114, והגבר המבוגר ביותר הוא קיוטקה מיזונו, בן 111.

מאז שנת 1963, אז תיעדה ממשלת יפן רק 153 בני מאה ומעלה, הפכה יפן למדינה עם אחת מתוחלת החיים הגבוהה בעולם - אך גם לאחת המזדקנות ביותר, בשל שיעור ילודה נמוך במיוחד.

לרגל יום הקשישים ביפן, שצוין ב-15 בספטמבר, קיבלו 52,310 אזרחים בני מאה ומעלה מכתב ברכה אישי וגביע כסף מראש הממשלה. שר הבריאות טאקאמרו פוקוקה הודה לאזרחים הוותיקים על "תרומתם רבת השנים לפיתוח החברה היפנית".