דו"ח חדש שפרסם המשרד לזכויות אדם של האו"ם קובע כי בצפון קוריאה גובר השימוש בעונש מוות כלפי אזרחים שצופים או משתפים תכנים זרים, בעיקר סדרות טלוויזיה וסרטים.

הדו"ח, המבוסס על ראיונות עם מאות פליטים מצפון קוריאה, מתאר הידוק הולך וגובר של השליטה על כלל תחומי החיים במדינה.

לפי ממצאי הדו"ח, מאז 2015 הנהיגו השלטונות הצפון קוריאניים חוקים ונהלים חדשים שמאפשרים ענישה חמורה בגין צפייה או הפצה של תכנים זרים. "המעקב הפך נפוץ יותר מאז 2014 בעזרת טכנולוגיות חדשות, בעוד שהעונשים הפכו מחמירים יותר, כולל הכנסת עונש מוות על עבירות כמו שיתוף דרמות טלוויזיה זרות", נכתב במסמך.

השלטון במדינה שומר בקפדנות על הגבלות מידע ומונע מהאזרחים לצפות בהפקות שמגיעות ממדינות אחרות, ובמיוחד מדרום קוריאה. לטענת כותבי הדו"ח, "אף אוכלוסייה אחרת אינה נמצאת תחת הגבלות כאלה בעולם של ימינו".

נציב זכויות האדם של האו"ם, פולקר טירק, התריע כי המצב רק מחמיר: "אם מצב זה יימשך, צפון קוריאנים יהיו נתונים ליותר סבל, דיכוי אכזרי ופחד מאשר סבלו במשך כל כך הרבה זמן".