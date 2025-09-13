הרב משה דימנטמן, מבכירי רבני הציונות הדתית, הלך לעולמו בשיבה טובה במהלך השבת האחרונה והוא בן 94.

בילדותו התגורר בשכנות לרב אברהם שפירא, עמו למד בחברותא. בהמשך דרכו התורנית למד בישיבת מרכז הרב, שם הוסמך לרבנות על ידי הרב יצחק אריאלי, והתקרב גם לדמותו של הרב יחזקאל אברמסקי.

בשנת 1960 החל ללמד בישיבת כרם ביבנה, ובשנת 1962 מונה לר"מ. בשנת 1980 עמד בראשות ישיבת שילה במשך כשנתיים. לאחר מכן שב ללמד בכרם ביבנה במשך למעלה מעשור נוסף.

במקביל פעל להכשרת רבנים ודיינים כראש כולל "יד ברודמן" ברחובות. בנוסף, נמנה עם צוותי העריכה של האנציקלופדיה התלמודית ושל "מכון התלמוד הישראלי השלם".

הרב דימנטמן הותיר אחריו ארבעה ילדים, בהם הרב מוטי דימנטמן, ראש מכון ההוראה בישיבות רמת גן וכרם ביבנה. נכדו, יהודה דימנטמן הי"ד, נרצח בפיגוע טרור סמוך ליישוב חומש.

בין תלמידיו לאורך השנים נמנים רבנים ודיינים בולטים בציונות הדתית, ובהם הרב אליעזר איגרא, הרב ציון לוז, הרב קלמן בר, הרב משה אמסלם, הרב מאיר ברקוביץ, הרב אליעזר פופר, הרב חיים וולפסון, הרב פתחיה זיו אור, הרב יהודה שחור, הרב משה נקש, הרב אריאל בראלי והרב משה כהן.