סרטון החטיפה של סשה מתוך מהדורת השבת בחדשות 13, פרסום של לירון שמם

בתיעוד בלעדי שפורסם בחדשות 13, נראה סשה טרופנוב, אחד מהחטופים שנלקחו לעזה במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, כשהוא מובל על אופנוע לעבר הרצועה. טרופנוב נראה בסרטון כשהוא שותת דם, מוקף מחבלים ומצבו נראה קשה.

השבוע הגיע סשה טרופנוב לשער של קיבוץ ניר עוז - המקום שממנו נחטף ב-7.10. הוא נפגש לראשונה עם חיילים רגע לפני כניסתם לעזה.

טרופנוב עלה לישראל עם הוריו כשהיה בן שלוש. ומאז גדל, למד והתחנך בקיבוץ ניר עוז. הוא למד הנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון ובסיום הלימודים עבר למרכז הארץ והחל לעבוד בחברת "אמזון".

בסוף השבוע של 7 באוקטובר הוא הגיע עם זוגתו ספיר כהן לבקר את הוריו בקיבוץ. אבא של סשה, ויטלי, נרצח בשבת ה-7 באוקטובר. ספיר הייתה גם היא בשבי חמאס במשך 55 ימים.