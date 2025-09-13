שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי הורה על ביטול ההשתתפות של משרדו בכנס הבינלאומי GSMA Mobile World Congress (MWC) שיתקיים בחודש מרץ הקרוב בברצלונה, ספרד.

ההחלטה התקבלה בעקבות שורת צעדים שנקטה לאחרונה ממשלת ספרד נגד מדינת ישראל.

הבוקר, השגרירה הספרדית בישראל, אנה מריה סלומון פרז, הושבה למדינתה לצורך התייעצויות. בנוסף, נאסרה כניסתם של השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר לשטח ספרד.

הכנס, שנחשב לתערוכת המובייל הגדולה בעולם, משלב הצגת מוצרים חדשניים בתחום המובייל, לצד כינוס של מנהלים ובכירים מהתחום מכל רחבי העולם. בשנים האחרונות השתתף משרד התקשורת באירוע זה והציג בו את הישגיו הטכנולוגיים.

במכתב שהעביר למנכ"ל המשרד, אלעד מקדסי, כתב השר קרעי, "רוחות השקר והאנטישמיות לא יסתירו מעינינו את המציאות ולא ימנעו מאיתנו לעמוד על עקרונותינו הלאומיים. ראש ממשלת ספרד ושריו שונאי ישראל לא יצליחו להסיט את תשומת הלב הציבורית מחקירות השחיתות נגדם באמצעות עלילות דם נגד יהודים".

בהמשך מכתבו התייחס השר גם להקשרים היסטוריים וכתב, "ממשלת ספרד, שההיסטוריה שלה רוויית שנאה ורדיפת יהודים מאז גירוש יהודי ספרד והאינקוויזיציה האיומה, ראוי שתביט סביב ותראה את חורבן הזהות הלאומית במדינות אירופה הנרמסות תחת מגף האיסלאם הקיצוני - צרפת, בריטניה ומדינות נוספות - ואולי תבחר הפעם בצד הנכון של ההיסטוריה. ישראל לא תירתע ולא תיכנע: ביטחוננו הלאומי קודם לכל, וכל עלילות הדם עלינו ייכשלו. 'עֻצוּ עֵצָה וְתוּפָר, דַּבְּרוּ דָבָר וְלֹא יָקוּם - כִּי עִמָּנוּ אֵל'".