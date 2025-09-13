מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו המריא הערב לישראל. לפני עלייתו למטוס, ענה לשאלות כתבים והתייחס לפעולה הישראלית בקטר: "מה שקרה קרה. אנחנו כמובן לא שמחים לגבי זה, אבל צריך להתקדם".

לדבריו של רוביו, "הנשיא לא אהב את המתקפה, אבל זה לא הולך לטלטל את היחסים שלנו עם ישראל, הם יישארו חזקים". המזכיר הוסיף כי "לפעמים ביחסים כאלה קורים דברים שלא מתואמים במאה אחוז, ונצטרך לדבר על זה".

"עדיין קיים ארגון שנקרא חמאס, קבוצה מרושעת שמחזיקה בחטופים. צריך לראות איך אנחנו משחררים את 48 החטופים, ומה התוכנית להבסת חמאס", אמר רוביו, והמשיך: "יש לנו גם הרבה עבודה לעשות בעניין בניית עזה".