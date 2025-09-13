תיעוד בלעדי שפורסם בתחקיר של איילה חסון חושף מקרה שמעורר סימני שאלה חריפים סביב התנהלות צה"ל בזמן מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.

על פי הדיווח, מסוק קרב חמוש בטילים שהוקפץ לאזור מתחם נובה זיהה שיירת טנדרים עם מחבלים סמוך לבארי - אך לא פתח באש.

המקרה התרחש כארבע שעות לאחר תחילת המתקפה הרצחנית, כשמדיה מכל העולם כבר הציגו תיעודים של טנדרים עם מחבלים בלב שטח ישראל. המסוק תיעד את המתרחש והעביר את המידע בזמן אמת לבור התקיפה של חיל האוויר - אך לא התקבלה הנחיה לירות.

התיעוד, ששודר לראשונה, מעלה תהיות קשות באשר להחלטות שקיבלו דרגי הפיקוד בזמן אמת. "המסוק ראה את המחבלים ליד מתחם נובה, אבל לא ירה", נאמר בתחקיר.

יצויין כי המסוק נשלח לסייע בנקודה בה נצפו מחבלים בסמוך לטנק אליו הוצמד ואזרחים בציר 232 וצוות המסוק לא ידע אודות המסיבה.

באותו הזמן שהמסוק שהה במרחב ולא הצליח לזהות את הטנק והאזרחים, הוא הופנה בדחיפות לסיוע באש במוצב במרחב, בו ביצע תקיפות מצילות חיים.

תגובת דובר צה"ל:

הטענה לפיה נוכחות מסוק הקרב במרחב מסיבת הנובה בבוקר המתקפה הוסתרה או הופחתה מהתחקירים הצה"ליים שקרית.

האירוע תוחקר במסגרת תחקיר מסיבת הנובה וממצאיו הוצגו במלואן ובשקיפות מלאה למשפחות השכולות, משפחות החטופים, השורדים ולאחר מכן לציבור, לרבות הצגת סרטון של המסוק למשפחות ולשורדים

התחקיר הוצג לרמטכ"ל, שאישר כי צוות המסוק פעל כנדרש באותו אירוע.

צה"ל נכשל בהגנה על תושבי העוטף ב-7 באוקטובר, באותן שעות נוכח הקושי לגבש תמונת מצב ואי ידיעה בשלב זה על הטבח בנובה.

באותו הבוקר, התקבלו החלטות מורכבות תחת לחץ ובמחסור תמונת מצב מבצעית, כשיכולת ההבחנה בין אזרחים למחבלים מהאוויר כמעט שלא הייתה אפשרית ללא הכוונה מדויקת מהקרקע.