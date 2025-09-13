סבתו של הדייר ארז איסקוב נהרגה בתאונת דרכים הערב (מוצאי שבת) באור עקיבא בעת שעשתה דרכה לצפייה בגמר "האח הגדול" ברשת 13.

ממגן דוד אדום נמסר כי בשעה 20:49 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על הולכת רגל שנפגעה מרכב בשדרות הנשיא וייצמן באור עקיבא. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה באישה כבת 60 במצב אנוש תוך פעולות החייאה עם חבלה רב מערכתית, בהמשך נקבע מותה.

חובשת מד"א אורלי קינן סיפרה: "הפצועה שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק ונשימה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויי לב, הנשמות ומתן טיפול תרופתי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים".