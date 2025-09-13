האלוף במילואים מוטי אלמוז התראיין לתוכנית "פגוש את העיתונות" והתייחס לאפשרויות העתידיות בעזה לאחר מתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, "ניצחון בטרור הוא מושג חמקמק", והביע תמיכה באופציה של ממשל צבאי אם ישראל לא תמצא חלופה שתבטיח את ביטחונה.

"אם תסתובב היום ביהודה ושומרון, תראה דברים שבעבר היו במחלוקת והיום הם עובדות", אמר אלמוז, "יישובים שחיים ופורחים ומשפרים את המצב הביטחוני". בנוגע לעזה ציין, "הטרור שם הוא סוג של מחלת חיים. אתה מסתכל על המציאות, ובטח אחרי 7.10, ואתה מבין שהשנאה לא תיעלם".

הוא הוסיף כי לדעתו, כדי למנוע פלישה נוספת מעזה, ישראל תידרש לנוכחות פיזית בשטח: "כדי להבטיח שזה לא יקרה - אין מה לעשות, צריך לשבת בצד השני. זה נקרא הפרימטר... אני חושב שהפרימטר הזה עלול להישחק, כי הוא גם נשחק בעבר". לדבריו, "התיישבות מביאה שקט... זה נשמע פשיסטי וגזעני, אבל בסוף זה יותר מביא ביטחון מאשר צורך ביטחון".

באשר לסוגיית השבת החטופים, אמר אלמוז כי "כנראה שאפשר להביא אותם רק בהסכם", והעריך כי "ב-10 השנים הקרובות לפחות תהיה לחימה בעזה, אולי אף עצימה". הוא הדגיש: "אי אפשר לנצח טרור בלי לשלוט בשטח ובאוכלוסייה. המשפט הזה נלמד בכל הצבאות בעולם".

כשנשאל האם הוא תומך בממשל צבאי בעזה, השיב: "אני לא מת על זה. אני חושב שצריך לעשות הכול כדי להימנע מזה, אבל אם כדי להבטיח את ביטחונה של ישראל צריך להקים ממשל צבאי - אז נא להקים ממשל צבאי".