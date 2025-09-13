במהלך השבת נפרץ אתר התחקירים הקול היהודי על ידי גורמים זרים, שכיסו את דפיו במודעות עם תמונות מחבלים ומסרים אנטי ישראליים.

באחת מהמודעות נכתב, "אנו קוראים להפיכה, אנו קוראים לתקוף את מחנות הצבא והמשרדים הממשלתיים באמריקה ובישראל. או שתיהרסו".

על המודעות שפורסמו באתר הופיעה חתימה בשם "טורקים בכל מקום". גורמים בקול היהודי ציינו כי המתקפה מגיעה ימים ספורים לאחר פרסום תחקיר נרחב באתר, שבו נחשפו עמדות אנטי ישראליות ואף אנטישמיות בממשל החדש בסוריה, ממשל הנתמך על ידי טורקיה.

מיד בצאת השבת פנו אנשי הקול היהודי לגורמי מקצוע כדי להשיב את האתר לפעילות. במקביל נמסר כי התחקירים והפרסומים ממשיכים כרגיל בכל ערוצי הדיגיטל של הארגון, בהם טוויטר (X), פייסבוק, וואצאפ, טלגרם ורשתות נוספות.

אלחנן גרונר מהקול היהודי מסר, "נראה שהתחקירים שלנו בנושא האיסלאמיסטים בטורקיה ובסוריה והפעילות שלהם עם התנועות האיסלאמיות בישראל לא מוצאים חן בעיני כמה אנשים. לא נורא, נמשיך לחשוף אותם ולסכל פעילות שלהם"