מאות אנשי שמאל הפגינו הערב (מוצאי שבת) מחוץ לאירוע הרמת כוסית של הליכוד לראש השנה בפתח תקווה.

הצלם הוותיק ראובן קסטרו שהגיע לתעד נדחף על ידי מאבטח של השרה רגב. לאחר מכן שוטר מג"ב הכה אותו, גרם לנפילתו על הקרקע ופציעתו. לאחר מכן התנצל מפקד האירוע בפני קסטרו. "נסיבות האירוע נבדקות. אנו מאחלים לו בריאות טובה", נמסר מהמשטרה.

במקביל נמסר כי המשטרה עצרה אישה בשנות ה-40 לחייה בחשד שתקפה שוטר.

לכנס הגיעו בין היתר השרים מירי רגב, מאי גולן ושלמה קרעי, לצד חברי הכנסת חנוך מילביצקי, משה סעדה, דוד ביטן וטלי גוטליב. גולן תועדה עושה לעברם סימן של לב עם אצבעותיה.

גולן פרסמה בהמשך ציוץ שבו צירפה בעצמה תיעוד מהמהומה מחוץ לכנס, והיא האשימה אותם בתקיפה ובהטרדה מינית: "הגעתי כעת תחת אבטחה כבדה לאירוע הרמת כוסית של הליכוד בפתח תקווה והותקפתי על ידי מפגינים שקיללו אותי, זרקו לעברי חפצים וקראו לעברי הערות הכוללות הטרדות מיניות".

"אם פעילי ימין היו מתנהגים כך המהדורות היו נפתחות, אבל הם לא בוחלים בכלום, לא בהסתה לרצח ולא בפציעה עד זוב דם של צלם תמים", היא האשימה עוד. "המפגינים כבר יודעים שאני לא מפחדת מהם ולא מתנצלת על דרך הימין האידאולוגית - אמשיך לעמוד בגאון ולהשמיע את קול האמת שלי ושל הקהל העצום אותו אני מייצגת!".

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי אמר בכנס כי "השמאל הקיצוני, גם בישראל וגם בעולם, נהיה אלים יותר ויותר", לטענתו בשל אובדן שליטתו במערכת המשפט ובתקשורת.

קרעי השווה את המהלך למה שעשה הנשיא טראמפ בארה"ב, ואמר: "אנחנו מבקיעים את החומה ומחזירים את הכוח לנבחרי הציבור. הם מרגישים שהאדמה רועדת להם. אנחנו לוקחים מהם בהדרגה את הכוח... ומשחררים את שני המעוזים האנטי דמוקרטיים האחרונים משליטת האליטה". לדבריו, "נמשיך לנצח, לשבור את החומות, ולהחזיר את הכוח לעם - גם במשפט וגם בתקשורת".