בערב שבת האחרון חדרה חוליית פורצים ליישוב חוות יאיר שבשומרון. חברי החוליה פרצו לארבעה בתים וגנבו ציוד רב ויקר ערך. הם הסתובבו ביישוב במשך שעות מבלי שזוהו, והאירוע נחשף רק בשעות הבוקר.

לפנות בוקר זיהתה חיילת מהגנת היישוב דמויות חשודות מחוץ ליישוב, ודיווחה על כך לכוחות הביטחון. רק בשעה 8:10 בבוקר התברר כי בוצעה פריצה במספר בתים. כעבור זמן קצר, בשעה 8:45, הוכרז נוהל "ירוק בעיניים" בהנחיית המועצה האזורית.

וועד היישוב, כתב: "האירוע מצטרף לאירוע שקרה פה לפני פחות מחודש וחשף חורים משמעותיים בהגנה על היישוב - חורים שעלולים לשמש בעתיד גם מפגעים לאומניים חלילה. לאור זאת, אנו ננקוט צעדים מיידיים לחיזוק הביטחון".

במסגרת הצעדים שננקטים, נמסר כי תיאסר כניסת ספקים וקבלנים ללא פיקוח, יוקם משמר אזרחי ממתנדבים, ותופעל חלוקת כוחות מהירה במסגרת נוהל "ירוק בעיניים".