בימים אלה מתרחש באגמון החולה מופע טבע מדהים - הנדידה הגדולה של מאות מיליוני ציפורים הנודדות ממזרח ומרכז אירופה ומצפון אסיה דרך ישראל לאפריקה.

עינבר שלומית רובין, מנהלת השטח באגמון החולה, מספרת:"קסם הנדידה מרגש כל פעם מחדש. אני מזמינה את כולם להגיע ולהנות מהיופי הזה, לתת לנשמה כמה שעות של מנוחה וקסם".

במהלך השבועות הקרובים יעברו דרך האגמון כ-600,000 חסידות לבנות מכל רחבי אירופה וצפון אסיה, אליהן מצטרפים עשרות אלפי שקנאים, מאות אלפי עופות דורסים ועוד מגוון עצום של מינים.

הנדידה הגדולה מתרחשת דווקא בשעות הלילה - פלמינגו, אנפות, חופמאים וציפורי שיר בוחרים לטוס בשעות הקרירות, ועם עלות השחר האגמון מתמלא בקולות, בצבעים ובחיים חדשים.

אגמון החולה מהווה אחד מבתי הגידול החשובים בישראל ובעולם ונקודת עצירה קריטית עבור הציפורים הנודדות. האגמון מבטיח להן מקלט בטוח למנוחה ולהתחזקות במזון במהלך המסע הארוך.

רובין מוסיפה בהתרגשות: "אי אפשר להתרגל למראות הנפלאים האלה - הציפורים שבוחרות באגמון שלנו כתחנת דרך וממלאות את הלב ביופי טהור. זוהי הזדמנות נפלאה לחוות מקרוב את אחד מנסי הטבע המרהיבים".

באגמון הוצבו מצלמות בשידור חי הפועלות 24 שעות ביממה ומשדרות באתר האינטרנט של קק"ל, המאפשרות לכולם להציץ למופע הטבע המרהיב גם מהבית.