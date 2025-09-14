בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע את אלימלך שטרן, בן 22 מבית שמש, במגע עם סוכן זר וקשירת קשר לאיומים לאחר שהיה בקשר וביצע פעולות בהכוונת גורמים איראנים.

שטרן יישלח לתסקיר שירות המבחן לבקשת סנגורו, שאמר בדיון כי על בית המשפט לסטות מהעונש הנהוג בשל גילו הצעיר.

בחקירתו הודה כי הבין בשלב מסוים שהוא מדבר עם סוכנים איראנים. "הבנתי ש'אנה' (המפעיל האיראני שהתחזה) כביכול היא ככל הנראה משהו יותר גדול, משהו שיש לו זרועות של תמנון והתחלתי לחשוש גם עליי, פחדתי שאם אפנה למשטרה אסכן את עצמי". בחקירה נוספת הודה "חשדתי שאולי זה מדינות אויב".

כשנשאל מדוע המשיך לקבל משימות למרות שהבין כי מדובר בארגון טרור השיב כי עשה זאת "אולי כדי להרוויח כמה גרושים".

באחת מחקירותיו שטרן נשבר ואמר: "בהחלט טעיתי. טעיתי בענק. יותר מזה שהמשכתי איתה שלא התגברתי על הפחד ונכנסתי לתחנת המשטרה".

"הבנתי שיש ארגון מאחורי הדבר הזה בגלל זה העדפתי בטלגרם כי זה מוצפן. ואף אחד לא יכול להיות, הבנתי שיש משהו בעייתי. משהו פה לא כשר ואני לא אפרסם שאני עשיתי את זה, משהו כזה בין הטיפות לא כשר".

בניגוד לדבריו בחקירה, עורך דינו טען כי מדובר בחסיד ויז'ניץ שלא למד ליבה ואנגלית ולכן הסתמך על תרגום גוגל מה שהקשה עליו להבין כי הוא מדבר עם סוכן זר.

על המשימות שקיבל אמר: "היו לי שתי אפשרויות, או שהיא מחוץ לישראל ויש לה כוונה לעשות בלאגן בישראל או שהיא מצד שמאל האנרכיסטי של המפה והיא רוצה לעשות בלאגן".