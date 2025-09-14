הרב יעקב מדן על החוות צילום: באדיבות המצלם

ראש ישיבת הר עציון, הרב יעקב מדן, קרא לציבור להגיע לחוות ביהודה ושומרון בראש השנה וביום הכיפורים על מנת לסייע בהשלמת מניינים.

לדבריו, בחוות רבות אין מספיק מתפללים והדבר פוגע ביכולת של המשפחות והילדים לקיים תפילה בציבור.

הרב מדן הדגיש את משמעותה של ההתיישבות החקלאית ביהודה ושומרון, ואמר כי היא שומרת על הקרקעות ומונעת הקמת מדינה פלסטינית בלב הארץ. יחד עם זאת, ציין כי בימים הנוראים מתמודדות החוות עם בעיה ממשית של חוסר במניינים.

"בין ההישגים הגדולים שלנו השנה זה ההישג של צמיחת החוות ששומרות על הקרקעות ביו"ש שלא מאפשרות להקים מדינה פלסטינית שתגיע לנו עד נתב"ג ולכל מרכז הארץ", אמר, "החוות הן שיאפשרו את הרצף הטריטוריאלי ביהודה ושומרון. האנשים שהולכים לשם הם חלוצים ממש ויש להם בעיה, יש הרבה ילדים ואין להם מניין בימים הנוראים".

עוד הוסיף הרב מדן, "שהילדים ששם לא יזכו להתפלל במניין בימים נוראים זה דבר בלתי אפשרי, קורא מכל הלב לכל מי שיכול, בעיקר בחורים צעירים ובחורי ישיבה. יותר חשוב מלהתפלל בישיבה ולשמוע את ראש הישיבה זה לעזור למניינים בחוות".