במהלך ישיבת הממשלה החגיגית לרגל 50 שנה להקמת יחידת הימ"מ נרשמה מתקפה חריפה מצד שרים נגד היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה.

השר יואב קיש אמר, "אני עובר יום יום הפגנות אלימות מול הבית, כבר עשרה תיקים הוגשו נגד מפגינים והפרקליטות לא עושה דבר".

שרת התחבורה מירי רגב הוסיפה, "מילים הורגות. השוטרים עושים עבודה נפלאה, וראיתי את זה מחוץ לכנס הליכוד אתמול בפתח תקווה. 20 שוטרים צריכים ללוות שרה מול 300 מפגינים".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התריע, "הרצח הפוליטי הבא זה רק עניין של זמן. אני מתכוון לקיים דיון אצלי בעקבות הרצח של צ'רלי קירק. נמצאת כאן נציגה של היועמ"שית, אני אומר לך - הכתובת על הקיר. תתעוררו!".

השר דודי אמסלם התייחס להנחיית היועצת המשפטית לממשלה ואמר: "אם צריך לעצור את היועמ"שית על ההנחיה שלה ש'אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי' - אז צריך לעשות את זה".

השרה מאי גולן טענה כי אתמול באירוע בפתח תקווה נשקפה סכנה ממשית לחייה: "אם לא הייתה אבטחה - הייתי נרצחת בלינץ' אלים. בן אדם אמר לי בפנים גלויות מול השוטרים: אם את לא עם שוטרים אני אונס ושוחט אותך. לא יכול להיות שהם לא עוצרים אותו". עוד הוסיפה: "יש פה גורמים שרוצים את הרצח הפוליטי הבא. הם רוצים שנפחד לרוץ בבחירות דמוקרטיות".

המפכ"ל רב-ניצב דני לוי תמך בחלק מהדברים ואמר, "השר קיש צודק. שום שר או נציג ציבור לא צריך להיות מאוים. המשטרה עושה הכל לאבטח ולשמור. הוגשו 13 תיקים לפרקליטות, אבל צריך שיתוף פעולה מצד הפרקליטות".

השר שלמה קרעי שאל, "האם הפרקליטות משתפת איתכם פעולה?", ועל כך השיב המפכ"ל: "אחד הדברים שאני אדבר עם היועמ"שית זה הנושא הזה. צריך לטפל בהם. הולכים בכל הכוח - או מול הפרקליטות או עם הפרקליטות".

נתניהו סיכם, "אין ישיבת ממשלה שהנושא הזה לא עולה. אין אכיפה ביחס למסיתים. האחריות היא של היועמ"שית ופרקליט המדינה".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב "ישראלים נרצחים ברחובות, 142 מדינות מצביעות נגדנו באו"ם, החטופים גוססים במנהרות, האנטישמיות בעולם משתוללת, אבל ישיבת הממשלה הוקדשה לעוד סבב התבכיינות של השרים על זה שמסיתים נגדם. ממשלה חולה".