לקראת השנה החדשה, רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה את רשימת השמות הנפוצים ביותר שניתנו לילדים שנולדו בישראל במהלך שנת תשפ"ה.

מהנתונים עולה כי שמות מסורתיים לצד שמות מודרניים ממשיכים להוביל את הבחירה של הורים בישראל, כאשר חלק מהשמות מושפעים גם מהאווירה הציבורית והלאומית בשנה החולפת.

ברשימה הכללית של הבנים מוביל השם מוחמד, אחריו יוסף, ואדם במקום השלישי.

השמות דוד ולביא בולטים במיוחד, כאשר "לביא" מזנק למקומות הראשונים, ייתכן על רקע מבצע "עם כלביא" שהותיר חותם בציבוריות הישראלית. גם השמות אריאל, עומר, רפאל, אורי ויהודה נכללים בעשירייה הפותחת.

בקרב המגזר היהודי, השם לביא תפס את המקום הראשון, ואחריו אריאל ודוד. את הרשימה משלימים רפאל, אורי, יהודה, אליה, ארי, איתן ומיכאל.

בקרב הבנות, השם אביגיל ממשיך להוביל הן ברשימה הכללית והן בקרב המגזר היהודי. ברשימה הכללית נכללים גם מרים, ליבי, תמר, שרה, ליה, יעל, אלה, אילה ונועה. במגזר היהודי, לצד אביגיל ותמר, מככבים גם ליבי, יעל, שרה, אלה, נועה, ליה, אילה ואסתר.