לקראת ראש השנה, כשקולות השופר וניחוחות החג ממלאים את האוויר, אנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים ואומרים לו: חטאנו לפניך, רחם עלינו.

ברגעים האלה כולנו רוצים לפתוח דף חדש, אבל איך עומדים מולו ומבקשים סליחה אמיתית מלפניו? איך זוכים שהלב יתחדש ושהשנה תיפתח אחרת לגמרי?

דוד המלך, שחטאו נחשב לאחד מן החמורים בתולדות עם ישראל, מצא את עצמו עומד מול התהום העמוקה של נפילתו. ובכל זאת, בזכות שתי מילים פשוטות שיצאו מפיו בכנות - נפתחו לפניו שערי הכפרה והמחילה.

אחד מהמשתתפים כותב: "מומלץ מאוד! הייתי ספקן אבל החכמה וההבנות שהולכות איתי לאחר כל אגדה הן ללא תחליף, ומפתיעות בעומקן ובמידת הרלוונטיות שלהן לחיים של כולנו". משתתפת אחרת מעידה: "חוויה מרוממת, אתגר מעניין, ואתם עושים אותו בנועם ובטוב טעם".

חכמי ארץ ישראל, שהכירו את הלב האנושי על שבריו, התבוננו במבט חודר על חטאו של המלך הגדול ומסרו לנו בתוך מדרש תהילים העתיק את הסוד של המפתח הזה. מפתח שיכול לפתוח את השער גם כשנדמה לנו שהוא סגור, ולהוביל אותנו מהכאב ומהחרטה אל התשובה ואל התחלה חדשה.

בשיעור המיוחד לראש השנה תגלו את המפתח הזה יחד עם הרב ד"ר חיים ויסמן

השיעור ניתן במסגרת "אגדת השבוע" - המיזם שמחבר בין ההגות של חכמי ארץ ישראל לחיים של ימינו. "מאות מנויים כבר נהנים מהאוצרות האלה" מסביר הרב ויסמן. "ההגות של חכמי ארץ ישראל מלאה בפנינים שטמונות תחת אבק הזמן ותפיסות גלותיות. זו השליחות שלנו לברר וללטש את המסרים של המדרש הישראלי".

השיעור מוקלט

