אגף השיקום במשרד הביטחון מפרסם לקראת יום השנה השני למלחמת "חרבות ברזל" נתונים מקיפים על היקף הפצועים שנקלטו מאז תחילת המלחמה.

לפי הנתונים, למעלה מ-20 אלף פצועות ופצועי המלחמה הצטרפו לאגף השיקום מתחילת הלחימה, כאשר כ־56% מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות.

בסך הכול מטופלים כיום באגף כ־81,700 פצועים מכל מערכות ישראל, מתוכם 31 אלף מתמודדי נפש ופוסט־טראומה - כ־38% מכלל המטופלים.

באגף מציינים כי מדי חודש נקלטים כ-1,000 פצועים חדשים מהמלחמה הנמשכת ועוד כ-600 בקשות להכרה מאירועי עבר.

האתגרים המרכזיים לשנים הקרובות כוללים מחסור חמור בכוח אדם - כיום עובד אחד אחראי בממוצע על 750 מטופלים - הצורך בפישוט הבירוקרטיה, חידוש הוועדות הרפואיות והגברת ההתמודדות עם אובדנות.

הנתונים מצביעים על עומס חסר תקדים במערך השיקום. מחצית מהפצועים הם צעירים עד גיל 30, 92% מהם גברים ו־64% משרתי מילואים. 45% מתמודדים עם פציעה פיזית, 35% עם פגיעה נפשית ו־20% עם שילוב של השתיים. בין הפצועים: 56 מוגדרים עם נכות בדרגת 100+, 24 עם נכות מלאה, 168 עם פגיעות ראש מורכבות, 16 משותקים ו־99 קטועי גפיים שקיבלו פרוטזות מותאמות גם לפעילות ספורטיבית.

באגף מציינים כי כ-10,700 פצועים פיתחו תגובות נפשיות שונות - חרדות, דיכאון, קשיי הסתגלות ופוסט־טראומה. כ-60% מהפצועים מקבלים טיפול רגשי, בין היתר באמצעות חוות שיקום בטבע, קבוצות תמיכה, טיפולים חדשניים כמו EMDR ונוירופידבק, ואף פעילות בגלישה ושיט. צוותי החירום של האגף הוזנקו השנה ל-251 מקרים של מצוקה נפשית, ובמוקד התמיכה "נפש אחת" התקבלו מדי חודש כ־2,000 פניות - עלייה של 53% לעומת השנה הקודמת.

תקציב אגף השיקום זינק השנה ב-53% ועומד על 8.3 מיליארד שקלים, מתוכם 4.1 מיליארד מוקדשים לטיפול במתמודדי נפש. במקביל הוקמו מענים חדשים, בהם "בתים בטוחים", "בתים מאזנים", מחלקה ייעודית לפצועי צה"ל ושירות CM רפואי לליווי נפגעי ראש, לצד שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כמו אבחון נפשי מבוסס בינה מלאכותית.

על רקע האתגרים הלאומיים, הודיעו שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', בתיאום עם ארגון נכי צה"ל, על הקמת ועדה ציבורית בראשות פרופ' שלמה מור יוסף. הוועדה תבחן דרכים להרחבת המענה הלאומי, ייעול ההכרה בזכאות, חיזוק השיקום הרפואי והנפשי, שילוב בתעסוקה, מענה לבני המשפחה ופישוט מנגנוני התגמולים.