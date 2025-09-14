נתניהו: "יחידת הימ"מ מפתיעה את האויב שוב ושוב" עומר מירון, לע"מ; סטילס: קובי גדעון

ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח היום (ראשון) ישיבת ממשלה מיוחדת בבסיס הימ"מ, לציון 50 שנה ליחידה, כשהוא מדגיש את תרומתה הקריטית לביטחון הלאומי.

"אין יחידה טובה מהימ"מ בעולם במלחמה בטרור וחילוץ בני ערובה. אנחנו ניתן לה את כל הגיבוי והאמצעים כדי להמשיך להוות חוד החנית של הלחימה בטרור של מדינת ישראל", הצהיר נתניהו.

ראש הממשלה התייחס להיסטוריה המבצעית של היחידה והזכיר את חלקה המרכזי במבצעי חילוץ חטופים, בהם "יד הזהב" ו"ארנון": "לוחמי הימ"מ הובילו הסתערות תחת אש כדי להציל חטופים. הימ"מ היא עמוד תווך בביטחון הלאומי שלנו".

לדבריו, לאורך עשרות שנות פעילות היחידה לא ביטל אף לא מבצע אחד שלה: "אני סומך עליכם, עם ישראל סומך עליכם, ממשלת ישראל סומכת עליכם, ומצדיעה לכם".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ציין את המהפכות שבוצעו ביחס ליחידה בשנים האחרונות: "תוספות שכר משמעותיות, תוספת של 50 תקנים, תוספת תקציבית של 62 מיליון שקלים, רכש ומבצעים. וגם היום אנחנו לא באים בידיים ריקות - אנחנו מביאים בשורה אדירה ללוחמי היחידה".

מפכ"ל המשטרה, דני לוי, הדגיש את הערכת כלל מערכות הביטחון לפעילות הימ"מ: "היחידה משתפת פעולה באופן הדוק עם שב"כ וצה"ל. למעשה, הם מעסיקים את היחידה כל הזמן. הימ"מ היא פקטור חשוב מאוד גם במאבק בפשיעה במגזר הערבי - אין חשוד שבורח ואנחנו לא מביאים אותו, בכל מקום שבו יסתתר".