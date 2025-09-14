ישיבה של המשטרה והשב"כ בעניין העצורים שנעצרו בעקבות מחאה נגד התנהלות שירות הביטחון הכללי העלתה כי אין בידם ראיות נגד העצורים, כך דיווח הכתב אבישי גרינצייג.

על פי הדיווח, הישיבה התקיימה בסוף השבוע האחרון, והתברר בה כי אין בידי החוקרים די ראיות להעמדה לדין, והעצורים נותרו במעצר ללא בסיס ממשי.

בעקבות כך, פנה עו"ד נתי רום מארגון חוננו לבית המשפט בדרישה מיידית לשחרורם. "התנהלות החקירה בתיק הזה מבישה ושערורייתית. החל מהשימוש בצווים דרקוניים, דרך התנהלות בחדרי החקירות, וכעת מתברר שגם הוגשו בקשות סרק להארכת מעצר - למרות שכבר היה ברור כי החקירה חסרת תוחלת. הלוואי והיה מי שיסיק מסקנות מהאירוע הזה".

בארגון חוננו טוענים כי מדובר בפגיעה חמורה בזכויות יסוד של אזרחים, ודורשים את שחרור העצורים ללא דיחוי.