פרסום ראשון: מועצת הרבנות הראשית לישראל אישרה היום (ראשון), ביוזמת מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן, מספר צעדים לשיפור וייעול מערך הבחינות וההכשרות בתחומי הדיינות והכשרות.

במסגרת הצעדים שאושרו, הורחבו תנאי הסף במכרזי בחינות לדיינות, וכעת גם עוזרי דיינים יוכלו להגיש מועמדות לתפקידי בודקי ועורכי בחינות. עם זאת, הובהר כי רק דיינים יוכלו לשמש כעורכי בחינות וכבודקים בכירים.

בנוסף לכך, נקבע כי מי שמכהן או כיהן כדיין בבית דין רבני יקבל עדיפות במסגרת קריטריון איכות חדש שיוכנס למכרזים בתחום זה.

עוד אושרה חובת מעבר של מבחנים עיוניים ומעשיים כתנאי להסמכת משגיחי כשרות בבתי מטבחיים. החלטה זו נועדה, על פי הודעת המועצה, "להבטיח רמת מקצועיות גבוהה ואחידה בכלל מערך הכשרות".