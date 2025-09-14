בבית הכנסת אפרתה בירושלים נערכה בימים האחרונים אזכרת שנה לפטירתו של דוד גרינשטיין, ממייסדי המקום. במסגרת המעמד נחנך "היכל דוד", שהוקם להנצחת זכרו ולזכר תרומתו הרבה לקהילה.

בנו של גרינשטיין שחזר את מסירותו לבית הכנסת ואמר, "ידע להשכים ולהעריב, להתעורר ב־4 וחצי בבית ולשפוך עלי כוס מים קרים ולהגיע לפה ב־5 וחצי לפתוח ולדאוג לסדר ולנקות, שנים על גבי שנים, זכה אבא לדבר הזה, דאגה לפרטים הקטני. מבחינתו, גם מי שתרם ספר או פרוכת לא זורקים, יש פה אוצרות של תרומות כי לא זורקים את זה, כל התרומות שיהיו בבית הכנסת, גם הארון קודש לקח זמן עד שלקחו יהודי מבני ברק".

רב בית הכנסת, הרב ערן מרגליות, התייחס לדמותו וחנוכת ההיכל ואמר, "דוד הלך בתמימות עם הקב"ה, התמימות הזו קשורה להתכנסות הזו, סיומה של שנה תהליך שעוברת המשפחה, תהליך שעוברת הנשמה ותהליך שאנחנו עברנו כקהילה בגעגוע, בהרגשת החסר, והנה אנחנו זוכים לכבד את זכרו במעמד הזה בנגיעות ובכיוונים שונים של דוד, בלימוד התורה לעילוי נשמתו, חנוכת היכל דוד לזכרו, אופנוע 'הצלה ללא גבולות' - התעסקות בחסד שעוזר לאנשים, מפעלים שמבטים את העניין הזה".