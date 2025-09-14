איריס ברנשטיין, הנשואה לאביו של מפקד סיירת הנח"ל לשעבר, סא"ל יהונתן (ברנש) צור הי"ד שנפל בקרבות בשבעה באוקטובר, מתחה היום בכנסת ביקורת על אופן התנהלות הלחימה ברצועה וקראה לשינוי המדיניות הצבאית.

ברנשטיין אמרה כי "תושבי עזה המסרבים להתפנות דרומה בני מוות הם. בעזה אין חפים מפשע - יש אוכלוסייה המתעקשת להישאר בבתיה, להפריע ולחבל במלחמה. הם ההתנגדות, הם העתודה של לוחמי החמאס".

הביקורת שלה נגעה גם למערכת המשפט הצבאי. "מתקיימת כאן מלחמה בגובה דשא ובג"ץ. מלחמה בה הפצ"רית עסוקה בחיי האויב במקום חיי החיילים הלוחמים וכובלת את ידיהם. מספיק לנו עם מלחמת ההתשה שאין בה רצון להכריע או להכאיב לאויב. קומו, הילחמו כדי להכריע הפעם".

היא הדגישה כי יש להימנע מהכנסת כוחות קרקעיים לעומק הרצועה: "אל תסכנו חיילים, אל תכניסו לוחמים לתמרון מטומטם. פנו את האוכלוסייה דרומה, שימו מצור אפקטיבי, סגרו את ברז המים, המזון והדלק. הפגיזו והשמידו מהאוויר - אל תכניסו חיילים רגלית למלכודות המוות הממתינות להם בעזה".

ברנשטיין קראה להנהגה לנקוט צעדים קשים יותר כלפי הרצועה: "גרשו אוכלוסייה, שימו מצור, הפגיזו מהאוויר עד דק את העיר".

איריס ברנשטיין, קרובת משפחת סא"ל יהונתן צור הי"ד:

### כותרת משנה:

ברנשטיין, רעיית אביו של מפקד סיירת הנח"ל שנפל בקרבות, קוראת לשנות את אופי הלחימה: להימנע מתמרון קרקעי, להטיל מצור מלא על עזה ולהשמיד מטרות מהאוויר

---

### הצעות נוספות לכותרות:

1. "אל תסכנו חיילים": קרובת משפחת צור הי"ד בקול קורא נוקב

2. איריס ברנשטיין: "האוכלוסייה בעזה היא העתודה של חמאס"

3. "בעזה אין חפים מפשע": קרובת משפחת מפקד סיירת הנח"ל שנפל דורשת הכרעה

4. "שימו מצור, הפגיזו מהאוויר": מסר חריף מקרובת משפחת צור הי"ד

5. ביקורת קשה: "הפצ"רית מגינה על חיי האויב במקום על חיי החיילים"

6. קרובה של מפקד סיירת הנח"ל שנפל: "לא להכניס חיילים למלכודות מוות"

7. "בעזה - רק הכרעה": קרובת משפחת צור הי"ד דורשת שינוי מדיניות

8. "מלחמה בגובה בג"ץ": דבריה החריפים של איריס ברנשטיין

### הצעות נוספות לכותרות משנה:

1. ברנשטיין קראה לראשי מערכת הביטחון "להפסיק מלחמת התשה" ולהטיל מצור מוחלט על עזה עד הכרעת חמאס

2. בדבריה הביעה התנגדות חריפה לתמרון קרקעי: "אל תכניסו לוחמים למלכודות המוות הממתינות להם ברצועה"