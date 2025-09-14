תיעוד: יותר מ-80 דוחות במבצע תנועה נרחב בצפון צילום: דוברות המשטרה

במבצע אכיפה רחב היקף שנערך בסוף השבוע על ידי שוטרי מרחב כרמל ומתנדבי התנועה, נרשמו למעלה מ-80 דו"חות תנועה באזור חיפה והסביבה, תוך מיקוד בעבירות מסכנות חיים והורדת כלי רכב לא תקינים מהכביש.

במהלך המבצע נרשמו 86 דו"חות, חלקם נגד נהגים שביצעו עבירות חמורות ובהן נהיגה בפסילה, נהיגה פוחזת, נהיגה ללא רישיון תקף ונהיגה תחת השפעת אלכוהול.

שני כלי רכב נגררו בגין ליקויים בטיחותיים, שישה רכבים הושבתו לאחר שימוע, ו-17 כלי רכב נוספים נמצאו בלתי תקינים לנסיעה. כמו כן, אותרו נהגים שעל פי החשד נהגו תחת השפעת סמים או אלכוהול.