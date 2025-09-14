פרסום ראשון: יושב ראש ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני איו"ש חבר הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית) הגיש היום (ראשון) הצעת חוק חדשה שנועדה להביא לביטול הסכמי אוסלו ולהסדיר את מעמד מדינת ישראל מול הסכמים מדיניים שהופרו.

בהצעה נקבע כי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת תוסמך לקבוע אם צד להסכם מדיני הפר את התחייבויותיו או הצהיר בפומבי כי אינו מחויב להסכם.

במצב כזה, ועדת החוץ והביטחון תהיה רשאית להכריז על ביטול ההתחייבויות של מדינת ישראל כלפי אותו צד.

הצעת החוק שהגיש ח"כ סוכות

הצעת החוק נועדה להבטיח כי ישראל לא תמשיך להיות מחויבת בהסכמים שמנוצלים באופן חד-צדדי, ובראשם הסכמי אוסלו - הסכמים שהביאו להגבלות רבות על מדינת ישראל אך הופרו שוב ושוב על ידי הצד הפלסטיני.

בדברי ההסבר להצעה מודגש כי ישראל אינה יכולה להישאר כבולה להסכמים שהצד השני מפר ברגל גסה, ולכן נדרשת חקיקה שתאפשר לכנסת, באמצעות ועדת החוץ והביטחון, לקבוע את ביטולם.

ח"כ צבי סוכות מסר: "הסכמי אוסלו היו כישלון מהדהד ומחדל ביטחוני חמור שנכפה על עם ישראל והביא לגלי טרור שעם השפעתם אנו נאלצים להתמודד עד עצם היום הזה. הגיע זמן תיקון. הגיע הזמן שהכנסת תיקח אחריות ותחוקק חוק שיבטל את ההסכמים המופקרים הללו שמסכנים את מדינת ישראל ונותן מתנות חינם לאויב".