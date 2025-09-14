הסרט "הדרך בינינו: החילוץ האולטימטיבי", המגולל את סיפורו של האלוף (במיל') נועם תיבון שיצא להציל את בנו ונכדותיו ב-7 באוקטובר, זכה היום (ראשון) בפרס חביב הקהל לסרט דוקומנטרי בפסטיבל הסרטים הבין לאומי בטורונטו.

הסרט עורר סערה בחודש שעבר לאחר שבהנהלת פסטיבל טורונטו החליטו לבטל את הקרנתו, בטענה שהוא מכיל תיעודים המפרים את זכויות היוצרים של מחבלי חמאס שביצעו את טבח 7 באוקטובר.

לאחר מחאות רבות, חזרה בה הנהלת הפסטיבל, והסרט הוקרן ביום רביעי האחרון.

תיבון אמר לכאן רשת ב' לאחר הזכייה: "זכינו בפרס יוקרתי מאוד, הבמאי התקשר להודיע לי ואני רוצה להגיד תודה רבה לקהילה היהודית בקנדה. קיבלנו חיבוק מהם וגם מהישראלים. הוציאו אותו מהפסטיבל מסיבה לא ראויה. בזכותם החזירו את הסרט לפסטיבל. הסרט מדבר על האמת הישראלית. הוא מציג את הרצח ומציג את הטבח והאמת הישראלית ניצחה".