מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל" נפצעו למעלה מ-6,000 חיילים וכן אזרחים רבים.

לצד השיקום הרפואי והנפשי, מתמודדים רבים מהפצועים עם שאלות הלכתיות ייחודיות: כיצד מניחים תפילין לקטועי ידיים, אילו טיפולים מותרים בשבת, מה דינם של פצועים בצומות, ואפילו האם מותר להשתמש בקנאביס רפואי או לשמוע מוזיקה בשבת לצורכי שיקום נפשי.

הצורך במענה הלכתי מקצועי ומותאם הוביל את "איגוד רבני קהילות", המאחד כ-600 רבנים ורבניות, להקים מוקד ייעודי לשאלות הפצועים. את היוזמה מובילים רבנים שנפצעו בעצמם ב-7 באוקטובר, ואשר חוו את השאלות הללו על בשרם.

אחד מהם הוא הרב שחר בוצחק מאופקים, שנפצע קשה בקרב עם מחבלים בשבת שמחת תורה, ונמצא מאז בתהליך שיקום.

לדבריו, "ביום אחד אתה הופך מבריא לפצוע וזה משנה הרבה דברים בחיים. במהלך השיקום פנו אליי לא מעט אחים לדרך בשאלות הלכתיות. הבנתי שחייב לקום מוקד שבו רבנים פצועים בעצמם, שמכירים את המורכבויות ויודעים לדבר בשפה של הפצועים".

שותף נוסף למיזם הוא הרב חיים סאסי משדרות, רב בישיבת ההסדר בעיר וחובש מתנדב ב"איחוד הצלה", שנפצע משלושה קליעים בעת שנחלץ לסייע תחת אש ב-7 באוקטובר. "פגשנו בבתי החולים פצועים רבים וראינו את הצורך במענה רוחני והלכתי שמותאם לסיטואציות שחווינו בעצמנו", אמר. "אנחנו מאמינים שהחיזוק הרוחני יהיה חלק בלתי נפרד מתהליך ההחלמה".

הרב אריאל אליהו, יו"ר איגוד רבני קהילות, הדגיש כי המוקד נבנה בהכוונת הרב שמואל אליהו ועל פי דרכו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל: "זו שליחות קדושה - לוודא שגם בשעות הקשות ביותר, כל יהודי יוכל לקבל הדרכה רבנית מקצועית וחמה. אין דבר יקר יותר מלתת לפצועים עוגן רוחני וחיבור לשורשיהם".

