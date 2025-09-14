בניגוד לכללי ההגנה על זכויות עיתונאים, עיתונאית זומנה למשרדי להב 433 ונדרשה להפליל עיתונאי אחר, חקירה שהתקיימה בליווי הפרקליטות ועסקה בפרסומיו של העיתונאי עמיאל ירחי.

על פי דיווח של אבישי גרינצייג בערוץ i24, משטרה ניסתה לברר מהו מקורו של ירחי להקלטה שפרסם, ובה נשמעו בכירים במשטרה בשיחה עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

ההקלטה לא כללה מידע רגיש או חסוי, אך גרמה מבוכה במשטרה מול השר בן גביר.

גורמים המעורים בפרטים טענו כי לשכת השר בן גביר היא שיזמה את החקירה, ואף הועברו למשטרה צילומי מצלמות הכנסת. עם זאת, החקירה נסגרה לאחרונה.

זימונה של העיתונאית התרחש ללא מתן נימוק או הסבר, מה שעורר טענות לפגיעה חמורה בחיסיון ובחופש העיתונאי.

כבר לפני מספר חודשים דווח כי יאח"ה פתחה בחקירה נגד ירחי, בעקבות פרסום ציטוטים והקלטות מדיון פנימי של בן גביר עם קציני משטרה, שנשמעו מחוץ לאולם הכנסת. כאמור תיק החקירה נסגר.

ירחי הגיב הערב מחאן יונס: "לא חשבתי שמערכת אכיפת החוק תרדוף עיתונאי על עבודתו העיתונאית ובטח שלא תלחץ על עיתונאית לחשוף מקורות ולהפליל קולגה, טוב שהחקירה נסגרה תודה לכל מי ששלח הודעה אני כרגע במילואים בחאן יונס, בעזרת השם נדבר כשאסיים את המשימה".