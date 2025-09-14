הזמר נחמן זוננשטיין, המוכר בשם הבמה זנו, משחרר סינגל חדש בשם "רב'ה", המתאר את מסע הכיסופים של חסידי ברסלב, ושל יהודים בכלל, לעבר ציונו של רבי נחמן מברסלב באומן בראש השנה. את השיר מבצע זנו בדואט עם הזמר נותי פוקס.

לדברי זנו, השיר נולד מתוך חוויה אישית, "יש לי חבר שהיה שבור ורצוץ שהחליט שהוא לא נוסע השנה לאומן. התחלתי לצעוק לו 'הרב'ה, כוסף אליך', אז הוא צעק 'אוי רב'ה אני כוסף אליך'. לקחתי גיטרה ויצא שיר".

השיר נוגע במהות הקשר הרוחני לאומן. "אומן זאת עיר הגעגועים", הסביר זנו, "כל השנה אני יודע: אם הייתי באומן, אני רגוע. יש שם עלייה רוחנית שנותנת לי כוח להמשיך".

לדבריו, "אני מצפה מחסידי ברסלב שאם יש למישהו מניעה או קושי, שישמע את השיר ויקבל חשק ואומץ לבוא. אני רוצה להביא לאנשים את רבי נחמן עצמו, רבי נחמן מתקן את העולם".