קליפ מוזיקלי חדש בביצוע להקת ג'עלה פורסם לזכרו של סרן אלעד סימן טוב הי"ד, מפקד צוות בסיירת גולני שנפל בקרב גבורה במהלך חג סוכות האחרון, בכפר עייתא א-שעב שבדרום לבנון.

הקליפ מבוסס על שירו של רבי נחמן מברסלב "שירת העשבים", בלחן של נעמי שמר. הביצוע כולל עיבוד של להקת ג'עלה וערן קליין, ומבוצע על ידי מוזיקאים שונים ובהם זאב סימן טוב, אביו של אלעד הי"ד.

אלעד נהרג במהלך היתקלות פנים-אל-פנים, כשהוא נלחם בגבורה. לפי דברי משפחתו, היה לוחם וקצין שפעל "תמיד בדרך מיוחדת משלו, הסתכל תמיד בגובה העיניים, בצניעות, פשטות, ברוחב לב, בעיניים טובות, בחיוך ואמת".