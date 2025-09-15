משפחתו של הקצין בנימין שרייבר ז"ל פרסמה קליפ הנצחה בשם "הבן יקיר לי", שיר שהיה אהוב עליו במיוחד. הקליפ משלב שירה משפחתית וקטעים ממכתביו האישיים.

"בתקופה של מלחמה בעם ישראל שבה הרגשנו כאב ואובדן, יחד עם עוצמות, גודל ועוז שהתגלו בנו - נזכה לראות ישועות ונחמות", כתבה המשפחה, "שנעלה בזיכרון ה' יתברך כבנים אהובים ונרגיש את טובו בחסד ורחמים".

שרייבר ז"ל שירת כקצין בכוחות הביטחון, וגדל בבית תורני מוכר. הוא בנו של הרב אבי"ק שרייבר, לשעבר רב היישוב כפר דרום, נכדו של הרב ירחמיאל וייס, לשעבר ראש ישיבת ירושלים לצעירים, וחתנו של הרב ניר מס, ראש ישיבת ההסדר "לב תל אביב".

באפריל האחרון התמוטט שרייבר במהלך ריצה, לאחר שלקה בדום לב. הוא הובהל לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם הונשם והורדם במשך שלושה ימים במחלקת טיפול נמרץ לב, ולאחר מכן נפטר.

"לזכרו של בנימין אהובנו שנפל בעת מילוי תפקידו בכוחות הביטחון, מלחמת חרבות ברזל, בכ"ג בניסן התשפ"ה".