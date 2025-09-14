הממשלה הגישה הערב (ראשון) את תשובתה להצעת בג"ץ בעניין הפסקת כהונת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

את ההודעה הגישו סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין והשר עמיחי שיקלי, יו"ר ועדת השרים לעניין הדחת היועמ"שית.

תגובת הממשלה לבג"ץ

בהודעה טענה הממשלה כי הצווים שניתנו במסגרת ההליך "מנוגדים לחוק, לדמוקרטיה ולאינטרס הציבור, ומקעקעים עד היסוד את זכותה של הממשלה להליך הוגן". לדבריהם, סעיפי החוק הרלוונטיים מסמיכים את הממשלה לא רק למנות יועץ משפטי אלא גם להביא לסיום כהונתו.

במסמך נכתב כי "הוצאת צווים אלה בניגוד לחוק, בניגוד לדמוקרטיה, בניגוד לאינטרס הציבור ובניגוד לזכותה של הממשלה ובוחריה להליך הוגן רק מלמדת על עומק השבר בו שרויה מערכת המשפט ועל הצורך הדוחק בתיקון יסודי ועמוק של מערכת המשפט".

עם זאת, לנוכח המצב הביטחוני והצורך בהמשך פעילות מערך הייעוץ המשפטי, ציינו המשיבים כי "נוכח הצורך הדחוף בפעולתו התקינה של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, ובפרט בעת מלחמה עצימה שבה שרויה המדינה, ולנוכח העובדה שעו"ד בהרב מיארה לא מקיימת יחסי עבודה כלל עם הממשלה - וכל יום שעובר במצב זה גורם נזק כבד למדינה ולכלל אזרחיה, הממשלה מוכנה משיקולים מעשיים לצורך חיסכון בזמן ותחת מחאה, לקיים דיון בהצעתו הדיונית של בית המשפט - ככל שתתגבש להצעה ברורה ושלמה שתבטיח את ביצוע הליך ההיוועצות באופן מהיר".

ההבהרה ניתנה בתנאי שההליך יתבצע "במהירות וביעילות" בהתאם לקביעות הוועדה, וכי לא יישלל בפועל כוחה של הממשלה להפסיק כהונת יועץ משפטי לממשלה כאשר מתקיימות עילות לכך.

בנוסף ביקשה הממשלה הבהרות לשתי סוגיות: האחת - האם תוכל ועדת גרוניס לפעול גם ללא נציג מטעם הממשלה, קרי שר משפטים או יועמ"ש לשעבר; השנייה - האם תוכל הוועדה להשלים את עבודתה בתוך שבועיים. ל

דבריהם, "גם בעניין זה, נדרשת הבהרה לפיה הליך ההיוועצות יושלם בוועדה המכהנת - וכי אם נציג אחד הגופים שאינם נבחרי הציבור יבחר לבצע תרגיל התפטרות תוך שימוש מובהק לרעה בפרוצדורה, הדבר יהווה מיצוי הליך ההיוועצות".