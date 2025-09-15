דו"ח נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, שפורסם הבוקר (שני), חושף ליקויים מהותיים בעבודת התביעה והחקירה בישראל.

על פי הדו"ח, כ־30% מהתלונות שהוגשו נגד פרקליטים ותובעי המדינה נמצאו מוצדקות - נתון המעיד על בעיות מערכתיות חוזרות.

בין המקרים שעלו: פרקליטות שהגישה כתב אישום מבלי לעיין בכל חומרי החקירה, ובכך מנעה מהנאשם גישה לראיות שיכלו לסייע בזיכויו. בעקבות חשיפת המחדל, נסוגה הפרקליטות מהאישום ונקבעו הנחיות חדשות המחייבות בדיקה יסודית של כלל החומרים.

הנציב, פרופ' מנחם פינקלשטיין, בחן גם מקרים בעלי רגישות ציבורית. כך למשל, דו"ח הנציבות מתייחס לעיכוב ממושך בטיפול בתיק של שרה מאי גולן, אשר סירבה להתייצב לחקירה - וקובע כי גורמי האכיפה היו צריכים לפעול בנחישות רבה יותר. בנוסף, נמצא "שיהוי ניכר" בטיפול בבקשה לפתוח בחקירה נגד שופט בחשד לעבירות פליליות.

בפרשת הסוהרות בכלא גלבוע, קובע הנציב כי ההחלטה הראשונית לסגור את התיק נבעה משיקולים מקצועיים ולא מכוונה לטיוח, אך מציין כי כבר מהרגע הראשון היה צריך להיות ברור שמדובר בפרשה חמורה ביותר. לדבריו, יש להצטער שחומרת האירועים לא הובנה במלואה בזמן אמת.