לרגל 20 שנה להקמתו, זוכה ארגון "כושרות" לשורת ברכות והוקרה נרחבת מגדולי הרבנים בארץ.

החל מראשי הרבנות הראשית לישראל ועד רבני ערים ויישובים, כולם מצביעים על כושרות כעל גוף עצמאי, מקצועי וייחודי, שהצליח לחולל מהפכה שקטה אך עמוקה בתחום הכשרות בישראל.

הרבנים מדגישים את תרומתו להעמקת אמון הציבור, להכשרת דור חדש של משגיחים, לפיתוח כלים טכנולוגיים פורצי דרך, ובעיקר - להנגשת ידע הלכתי מהימן לציבור הרחב.

עשרים שנה לאחר היווסדו, הפך כושרות לכתובת מרכזית עבור רבנים, משגיחים, מוסדות וצרכנים בכל רחבי הארץ.

מדריך הלכתי חשוב למעשה

הרב דב ליאור, לשעבר רב העיר קריית ארבע-חברון, התייחס לחשיבות פעילותו של הארגון ואמר עם קבלת ספר כושרות: "מדריך הלכה למעשה ללימוד כשרות. אין לי ספק שהרבנים שעסקו בזה עשו דבר חשוב מאוד".

הרב ליאור הדגיש את מורכבות התחום: "היום יש כל מיני כשרויות וכל מיני דברים כאלה. לדעת מה זה כשר ומה זה לא כשר, ולא להחמיר חומרות שלא עומדות בקריטריון של ההלכה". לדבריו, מדובר בתחום הדורש עדכון תמידי: "יש דברים חדשים שמתגלים פה ושם, צריכים לבדוק כל דבר".

שותפות מתמדת עם הרבנות הראשית

הרב שמואל אליהו, חבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של צפת, שיבח את הארגון על שיתוף הפעולה המתמשך: "כושרות זה גוף שמאוד עוזר - לא רק ברמה המקומית, אלא גם ברמה הארצית. כמעט כל דבר שאנחנו עושים זה בעזרה של כושרות, ממש. אני צריך עצה, צריך מסמך, צריך התייעצות - הכל עם כושרות".

לדבריו, "כושרות הם שותפים סמויים שלנו עשרים שנה, כדי שהכשרות במדינה תהיה ברמה גבוהה".

"עושה חסד גדול עם עם ישראל"

הרב דוד חי הכהן, ראש מוסדות "אורות התורה" בבת ים, ציין: "עם ישראל זכה בארץ לארגון כושרות שעושה חסד גדול עם עם ישראל". הוא התייחס לבעיה המובנית באיכות הפיקוח: "כשיש רבים שמתעסקים במלאכה אחת, יש שעושים אותה בדקדוק, ויש כאלה שאולי מתוך חוסר הבנה, חוסר ידע, חוסר יכולת - לא מפקחים כמו שצריך".

לדבריו, כאן נכנס כושרות לתמונה: "בא ארגון כושרות ועובר ובודק כל מפעל ומפעל, כל מוצר ומוצר, ושולח לנו ידיעות - בלי לפגוע באף אחד. אלה הטובים ביותר בתחום הזה".

הרב הכהן סיכם: "כמה כולנו חייבים לארגון הזה. כמה צריך לחזק את הגוף הזה, שיוכל לעשות את העבודה שלו בנאמנות, בכשרות, עם כל היכולות".

עצמאות ומומחיות ללא תלות

הרב אליעזר שמחה וייס, חבר מועצת הרבנות הראשית ויו"ר ועדת היבוא, אמר: "עשרים שנה כבר ארגון כושרות פועל לקדם את ענייני הכשרות. הם עושים עבודה נפלאה, הם עצמאים, לא נגועים, לא תלויים באף אחד".

הוא הוסיף: "אפשר לשמוע מהם עצה טובה. מומחיות יש להם בכל מיני דברים בענייני כשרות. הם אכפתיים, יש להם מסירות נפש ויראת שמיים". לדבריו, "משום שבזכותם, הרבה בזכותם, יש כשרות טובה בארץ ישראל".

"אני שמח להתייעץ איתם בכל מיני דברים", סיכם, "ואני מאחל להם שימשיכו לעלות מעלה מעלה - וכולנו נתמוך בהם ונעזור להם בכל דרך אפשרית".

הכשרות כדרך לקדושה

הרב דרור טוויל, רבה של שדרות, הדגיש את הממד הרוחני שבכשרות: "אחרי פרשת השרצים כתוב: 'כי אני ה' מעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים והייתם קדושים כי קדוש אני'". לדבריו, "הדרישה של עם ישראל לכשרות היא זאת שגורמת לסייעתא דשמיא ובעזרת השם נגיע לחיות בתוך קדושה".

"אנחנו מברכים את ארגון כושרות", הוסיף, "שימשיכו לעסוק בהפצת הבירורים הנוגעים לענייני הכשרות ובהפצת התודעה".

קורסי השגחה מהפכניים בשטח

הרב יוסף רוזנבלט, רב המועצה האזורית גליל תחתון, שיבח את פעילות הארגון בתחום ההכשרה: "ארגון כושרות שם לו למטרה לרומם את קרנה של הכשרות בארץ ישראל". לדבריו, האתר של הארגון מציג "את ההיקף ואת הסדר של כל סוגי הכשרויות עם כל הפרטים העכשוויים", ויוצר מערכת המלצות שמעודדת תחרות בריאה בין העסקים.

הרב רוזנבלט הביא לגליל התחתון את קורסי משגיחי הכשרות של כושרות, ואמר: "ידידי היקר, הרב משה כ"ץ, בבקיאות נפלאה, בגאונות, מקיף את כל הדברים בצורה כל כך חווייתית".

תמיכה ברבנות הראשית ולא תחליף

"הדגש המיוחד בארגון כושרות הוא שבעוד שיש גופים שמבקשים לעקוף את הרבנות הראשית, הארגון הזה פועל הפוך - מחבק את הרבנות, מנתב, מכוון, פועל בשיתוף פעולה. כך עושים כשרות וכך תתרומם קרנה של הכשרות בישראל".

רבני ישובים נרתמים לחיזוק

רבנים רבים מיישובים שונים הביעו תמיכה בפעילות הארגון. הרב יאיר שחור, רב היישוב מעלה לבונה והממונה על הכשרות האזורית בבנימין, אמר: "אנחנו משתמשים הרבה בפעילות של כושרות ומברכים את הרב לבנון ואת הרב כץ. יש הרבה מה להאריך בפעילות ללא כוונת רווח של כושרות".

לדבריו, "כושרות לא בנוי על רווח כלכלי אלא לשם שמיים, ולכן חשוב מאוד לתמוך ולעזור. בזכות הפעילות הנפלאה - עם ישראל אוכל כשר".

הרב גדעון בנימין, רב היישוב נוף איילון, הוסיף: "אני רוצה להודות לכל אנשי כושרות על העבודה הנפלאה. אחד הדברים היפים הוא שאין הבדל מאיזה מגזר מגיע ההכשר, אלא נעשית בדיקה מקצועית מה כדאי ומה לא כדאי. אפשר להתקשר ולקבל תשובה מיידית - נגישות מעולה. זה אחד מהמכונים החשובים. אנחנו עובדים רק על פי כושרות בהנחיות הכשרות שלי וביישוב".

מקצועיות בלי פוליטיקה

הרב רפאל מנת, רב קונצרן אוסם, ציין: "כמה שנים שאני מכיר אתכם ועובד איתכם - ומתפעל מאוד מהמקצועיות ומהעבודה המיוחדת שלכם למען עם ישראל ולמען הכשרות".

"עם ישראל זוכה בזכותכם לדעת ולאכול רק מה שמותר - בלי פוליטיקות, בלי אינטריגות, רק כשרות", הדגיש.

חיזוק הכשרות ופיתוח טכנולוגי

הרב חגי בר גיורא, ראש מחלקת תעשייה וחרושת ברבנות הראשית לישראל, סיכם: "ברצוני לשבח את ארגון כושרות על עשרים שנות עבודה לחיזוק הכשרות בארץ ישראל, בליווי מקומות שיש להם כשרות ובהדרכת משגיחים".

לדבריו, האתר של הארגון מעניק מידע לציבור גם בנושאי תרופות ותוספי מזון, לצד פיתוח טכנולוגי מתקדם: "הארגון לא רק מדריך - הוא גם יצר תוכנה שמסייעת לרבנויות להנחיל את הכשרות לעסקים ולמשגיחים בשטח".

מתוך דברי הרבנים עולה תמונה ברורה: כושרות חולל מהפכה שקטה בעולם הכשרות בישראל. שילוב של עצמאות מקצועית, הכשרת משגיחים, פיתוח מערכות טכנולוגיות מתקדמות ושיתוף פעולה הדוק עם הרבנות הראשית - הפכו אותו לגוף מרכזי בהבטחת רמת הכשרות במדינה.

הרב בר גיורא סיכם: "הלוואי שתמשיכו להשפיע על הכשרות לעם ישראל בשנים הבאות, ושעם ישראל ימשיך ליהנות מהמעשים שאתם עושים".

