הקרב על פדיון השבויים של הנשים והילדים מהכפרים הערביים היא המערכה של כולנו.

השנה האחרונה הייתה שנה נוספת של התפכחות כואבת. במלחמה שנכפתה על עם ישראל, הציבור נחשף בעוצמה לשנאה עזה מצד אויב אכזר, כזה שאינו מבחין בין חייל לאזרח ובין גבר לאישה - ומטרתו אחת: מחיקת הזהות והקיום היהודי.

ההבנה הזו, שנצרבה בבשרו של העם, מאירה באור חדש את המערכה השקטה שמתנהלת כבר שנים רבות מתחת לפני השטח - והיא חמורה לא פחות.

מדובר במערכה שמנהל ארגון "יד לאחים" על נשמות יהודיות, תוך התרעה ממושכת כי אותה אידיאולוגיה רצחנית פועלת גם בדרכים שקטות ומתוחכמות יותר, אך הרסניות לא פחות.

לדברי אנשי הארגון, "המלחמה על נשים יהודיות וילדיהן, הכלואים בכפרים ערביים, אינה בעיה חברתית בלבד - אלא חזית נוספת באותה מלחמה קיומית. האויב הוא אותו אויב, והמטרה היא אותה מטרה: לנתק, למחוק ולהעלים עוד נשמה מעם ישראל".

נציגי "יד לאחים" פועלים במסירות נפש בשדה הקרב הזה. הם יוצאים למבצעי חילוץ נועזים, נכנסים למקומות המסוכנים ביותר כדי להוציא מאפלה לאור נשים וילדים שזועקים לעזרה.

כל תרומה היא אמירה: לא נוותר על אף יהודי. בשום חזית

"אנחנו נלחמים על כל בת, על כל ילד", מדגישים בארגון, "כדי להשיבם הביתה, אל חיק עמם, לפני שיהיה מאוחר מדי".

דווקא עכשיו, לאחר שהציבור הבין את עומק הסכנה, הקריאה של אנשי "יד לאחים" ברורה ונחרצת: "על כל ניסיון שלהם להרוס - אנחנו נבנה. על כל ניסיון שלהם למחוק - אנחנו נציל ונאחד. ההתגייסות למען מצוות פדיון שבויים היא התשובה הלאומית והרוחנית שלנו. כל תרומה היא הכרזה שאנחנו לא מוותרים על אף יהודי, בשום חזית".

לקראת ראש השנה, כל התורמים למערכה קדושה זו יוזכרו לברכה ולישועה בתפילה במקומות הקדושים ביותר - בכותל הקטן שמול קודש הקודשים, במערת המכפלה ובציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

"זוהי ההזדמנות שלנו להשיב מלחמה, לחזק את החזית השקטה ולהכריע את הכף לשנה טובה ומתוקה, שנת ניצחון ותקווה", מסכמים בארגון.

זה הזמן להכריע את הכף - תרמו לפדיון שבויים לקראת ראש השנה