הכתרתו של הרב מנחם נוביק, רב מועצת שער השומרון, התקיימה אתמול (א') בבית הכנסת עטרת מרדכי ביישוב שערי תקווה, בהשתתפות תושבים ובני משפחה.

האירוע התקיים שלוש שנים לאחר פרישתו לגמלאות של רב היישוב שערי תקווה לשעבר, הרב שמואל פיירשטיין, ולאחר ציפייה של ארבעים שנה לכהונת רב רשמי ביישוב עץ אפרים הסמוך.

במהלך המעמד הקריא הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, את כתב ההכתרה וחתם עליו יחד עם נציגי הקהל.

באירוע השתתפו גם אב"ד אריאל הרב דוד בר שלטון, רב היישוב פסגות הרב יוסי ויצן, ראש ישיבת הר המור הרב עמיאל שטרנברג, מו"ץ בני ברק הרב אברהם צבי הכהן, רב היישוב אבני חפץ הרב דוד לוי, רב היישוב איתמר הרב דניאל לונצר, רב העיר פתח תקווה הרב מיכה הלוי, יו"ר ארגון כושרות הרב משה כץ, ראש מועצת שערי שומרון אבי רואה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, רבנים ואישי ציבור נוספים.

הרב מנחם נוביק, רב היישוב משכיות וראש מדרשת 'בינת בקעת הירדן', בן ה-44 למד במכינות נוקדים ויתיר, כשנתיים במכון מאיר, כחמש שנים ב'מרכז הרב' וכשש שנים בישיבת הר המור. הוא נמנה על תלמידיו של הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל, ראש ישיבת הר המור, ומחזיק בכושר לרבנות עיר וכן מתפקד כמלווה חתנים.

בעבר שימש כרב בית כנסת ומגיד שיעורים ב'הר חומה', ומאז 2019 הוא מכהן כרב היישוב משכיות. משלב לימודים בכולל דיינות בפסגות בשנים האחרונות. במילואים משרת כרב גדוד שקד.

צילום: באדיבות המצלם

