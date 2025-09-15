תא"ל (מיל') יוסי קופרווסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן ומנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים, וכיום ראש מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, קבע כי ישראל לא תוכל להימנע מהחלת ממשל צבאי מלא בעזה למשך שנה לפחות, ואולי אף מעבר לכך.

בראיון לפודקאסט "הינשוף" בהנחיית לירון רוז אמר כי "הממשל הצבאי יהיה מציאות זמנית, אבל מציאות שאין ממנה מנוס. רק אם נגלה נכונות לשלם את המחיר הזה, נוכל להבטיח שלא נעמוד שוב בפני חמאס מחוזק".

לדבריו, הממשל הצבאי אינו רק צורך ביטחוני אלא גם מענה אסטרטגי: "אנחנו נצטרך להחזיק בעזה לפחות כשנה, כדי לבחון איך מתפתחת המציאות ביום שאחרי, ולמנוע מחמאס לחזור בכל שם אחר. השליטה הביטחונית בידינו היא המפתח".

קופרווסר התייחס גם לעלות הכלכלית של המהלך והשווה אותה להוצאות המלחמה המתמשכת: "כל חודש מלחמה עולה לנו עשרה מיליארד שקל. לעומת זאת, ממשל צבאי מלא עשוי לעלות פחות. השאלה אם נהיה נכונים לשלם את המחיר כדי להבטיח את ביטחוננו".

על ההשלכות האסטרטגיות אמר: "מי שחושב שנוכל לקבל את תנאי חמאס, מוביל אותנו ל-7 באוקטובר נוסף. העם לא יסכים לזה. חמאס פתח במלחמה, והוא יפסיד. אין מצב שאחרי שנתיים של חורבן והרס הם יצאו מנצחים. מה פתאום שאחרי כל השנתיים האלה הם עוד ייצאו מנצחים? זה לא בא בחשבון. הציבור הישראלי לא יסכים לחמאס מחוזק וחי מחדש".

עוד הוסיף: "ברמה האישית כל אחד מהם מוכן למות. אבל ברמה הארגונית, הם לא מתכוונים להתאבד. הם לא יוותרו על הנכס האסטרטגי - השליטה בעזה. זה הופך את הקרב הזה לשונה מכל מה שהכרנו".

הוא הוסיף כי חמאס בטוח שישראל לא תיקח אחריות ישירה על עזה ולכן נשאר בעמדת כוח: "חמאס בטוחים שיש להם רשת ביטחון: שישראל לא תיקח אחריות על עזה. בגלל זה הם נשארים בעמדת כוח. כל עוד לא נוכיח ההפך, הם ימשיכו להאמין בזה".

קופרווסר התייחס גם לזירה הבינלאומית: "העולם מחזיק בפטיש פלסטיני. ישראל נתפסת שוב ושוב כגוליית הרע מול הפלסטינים. זה מחיר שאנחנו משלמים, אבל אסור לנו להירתע, אם אנחנו רוצים להבטיח את עתידנו".