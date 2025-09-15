דברי המפכ"ל ותגובה השר בן גביר ערוץ 7

השר לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר הגיע הבוקר (שני) למכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש לטקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה.

בן גביר הגיע לטקס לצד מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי, זאת ברקע מתיחות בין השניים על רקע ביטול הענקת הדרגות לקצינים בכירים בטקס היום - בשל התנגדות השר לחלק מהקידומים.

בן גביר והמפכ"ל בדרכם לטקס ערוץ 7

בנאומו אמר לוי: "זה המקום להודות לשר על המחויבות לעשייה המשטרתית, על התמיכה, השותפות והרצון לקדם את הארגון ולהוביל שינוי".

הוא התייחס לדיווחים על מתיחות ואמר, "לא היה כאן שום סכסוך גדול. יצאתי לגרמניה ולפולין, חזרתי וראיתי בתקשורת כאילו מדובר בעימות חריף - זה לא נכון. אנחנו לא ביטאנו כינויים ולא הייתה מריבה".

"השבועות האחרונים הוקדשו לעבודה אינטנסיבית לקידום תקנות 170, נדרשת חתימה פרטנית על כל סעיף ולכן זה התעכב. ההחלטה הייתה לדחות מעט, לא להעלות הכל במקביל. אין כאן עימות, אין דרמה".

המפכ"ל הדגיש כי "זו דרכו של הארגון - להתקדם שלב אחר שלב. אני מניח שהדברים יושלמו בהמשך. אין כאן עניין אישי, לא חובתו ולא זכותו של אף אחד אלא אחריות ארגונית. נמשיך לעבוד בסבלנות".

בן גביר הגיב בנאומו ואמר: "מנסים כל מני נשמות טובות לתקוע טריז בינינו, זה לא יעזור להם, אנחנו ביחד למען הארגון הזה".