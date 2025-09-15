כל ערב, אחרי שהמדיח מסיים את העבודה, אנחנו פותחים אותו בתחושה של סיפוק. הכלים נוצצים, נראים נקיים לחלוטין. אבל מה שאנחנו לא יכולים לראות זה השכבה הדקיקה של שאריות כימיקלים שנדבקו לכל כלי וכלי - שאריות שיבואו במגע ישיר עם האוכל שלנו, עם הילדים שלנו ועם הבריאות שלנו.

האמת על מה שקורה במדיח שלכם

מחקר חדש בשווייץ חשף עובדות מחרידות: רוב חומרי הניקוי למדיח מכילים פוספטים, כלור, חומצות סינתטיות ועשרות תרכובות נוספות שנועדו להסרת כתמים עיקשים - אבל גם משאירים שאריות רעילות על הכלים. כשאנחנו אוכלים מהכלים האלה, אנחנו צורכים מיקרו-מנות של החומרים האלה יום אחרי יום.

הבעיה מחמירה במיוחד כשמדובר בכלי ילדים, בצלחות שבהן אנחנו מגישים אוכל חם (שמגביר את הקליטה של השאריות) ובכלים שבאים במגע עם מזון חומצי כמו עגבניות או מיצי פירות - המגבירים את השחרור של החומרים הרעילים.

המהפכה בדף אחד

החברה הישראלית Green Flow החליטה לתקוף את הבעיה מבפנים ופיתחה דפי ניקוי למדיח המבטיחים ניקוי מושלם בלי להשאיר אף אחד מהכימיקלים המסוכנים שנמצאים בכל מטבח בישראל.

דפי הניקוי החדשים של Green Flow למדיח מבוססים על עקרון פשוט אך מהפכני: אנזימים צמחיים טבעיים שעושים את העבודה הקשה במקום הכימיקלים הסינתטיים. האנזימים הטבעיים האלה - פרוטאיז וא-אמילאז - מופקים מצמחים ופטריות ומצטיינים בפירוק שומנים, חלבונים ועמילנים.

הרכיב הראשי, Sodium dodecyl sulphate- מסיר לכלוך ושומן מכלים ללא השימוש בחומצות חזקות. Polyvinyl alcohol נמס במים ונושא את החומרים הפעילים ו- Lauryl glucoside חומר טבעי - מבצע ניקוי עדין אך יעיל.

הרכיב המהפכני ביותר הוא השילוב של Protease ו-α-Amylase - אנזימים שמפרקים חלבונים (כמו ביצים וחלב) ועמילנים (כמו לחם ופסטה) באופן מושלם.

יעילים אף יותר מחומרי הניקוי הרגילים

דפי הניקוי של Green Flow מתמודדים מצוין עם האתגרים הקשים ביותר: שאריות מזון קשות וכתמים עיקשים, כולל גבינות, מרינדות ורטבים שנדבקו לכלים. הסוד הוא באנזימים הטבעיים שחותכים דרך השומנים והחלבונים בדיוק כמו שהטבע תכנן.

התוצאות נבדקו במעבדות שהוכיחו שהדפים יעילים בניקוי כמו אצל המותגים המסחריים המובילים - רק בלי הכימיקלים המזיקים.

דפי ניקוי למדיח צילום: אתר גרין פלואו

חזרה לטבע, בלי לוותר על הנוחות

השימוש פשוט: כל דף מדוד מראש ומוכן לשימוש. פשוט מניחים במדיח ומפעילים. בלי לכלוך, בלי מדידות, ובלי פסולת פלסטיק שמצטברת בבית ובסביבה.

האריזה והדפים עצמם מתכלים לחלוטין - ללא פלסטיק וללא כימיקלים מסוכנים. משפחה ישראלית ממוצעת יכולה לחסוך כ-25 בקבוקי פלסטיק בשנה על ידי מעבר למוצרים מתכלים של Green Flow. זה לא רק טוב לבריאות, זה גם טוב לכדור הארץ.

הוכחות אמיתיות

דפי הניקוי עברו את מבחן ההתכלות הביולוגית OECD-301B - תקן בינלאומי שנמשך 28 ימים ובוחן עד כמה חומרים מתכלים באופן טבעי. הבדיקה מוכיחה שהמוצר מתפרק במהירות וללא שאריות מזיקות - בניגוד מוחלט לחומרי הניקוי המסורתיים שמשאירים שאריות במים ובקרקע.

כל המוצרים נבדקים במעבדות מוסמכות, מאושרים לשימוש, ועומדים בכל הדרישות של הרפורמה החדשה ליבוא מוצרים לישראל המבטיחה שמוצרים נבדקו ונמצאו בטוחים לשימוש בהתאם לתקנים בינלאומיים מחמירים.

למה זה משנה עכשיו?

בעידן שבו אנחנו מקפידים על אוכל אורגני, על מים מסוננים ועל אוויר נקי, לא הגיוני שנתפשר על הכלים שבהם אנחנו מגישים את האוכל הזה. דפי Green Flow מבטיחים שהכלים שלכם יהיו נקיים באמת, נקיים מלכלוך, נקיים משומן ונקיים מכל שאריות כימיקלים מזיקים.

זה לא עוד מוצר במדף, זה שינוי בגישה. Green Flow מאמינה ששינוי אמיתי מתחיל בפעולות הקטנות שלנו שכאן מתבטא בדף ניקוי אחד, במדיח אחד, במשפחה ישראלית אחת שבוחרת בבריאות על פני נוחות מדומה.

שעכשיו אין צורך לבחור. עם דפי Green Flow אתם מקבלים ניקוי מושלם, נוחות מלאה, בריאות ובטיחות לכל המשפחה.