בימים אלו מוקמת ביישוב בית אל מדרשה חדשה שתתחיל לפעול לאחר חגי תשרי תשפ"ו. המדרשה היא חלק ממוסדות ישיבת בית אל, ובנשיאות של הרב והרבנית מלמד.

יום חשיפה ועיון לקראת חגי תשרי יתקיים בעז"ה בשלישי הקרוב כ"ג אלול.

המדרשה תחנך לאורו של הרב קוק זצ"ל שכתב רבות על כך שהעצה לדורנו היא להרבות בדעת ה'. במדרשה אנו רוצים ללכת בדרכו של הרב ע"י לימוד תנ"ך, אמונה, הלכה ועוד.

הרב שלמה יוסף וייצן, מרבני המדרשה: "לימוד תורה לנשים בימינו הוא לא מותרות. הוא חלק מתהליך הגאולה שנשוב אל ה' אלוקינו בכל לבבנו ונפשנו, ולא מספיק שהתורה תישאר ברובד הידיעות, אלא התורה צריכה להתיישב בלבבות. לנשים יש בינת לב יתרה, ולכן יש משמעות מיוחדת שגם הנשים יהיו שותפות לתהליך הזה של לימוד התורה".

לקראת הקמת המדרשה, יצאנו לשוחח עם ראש המדרשה, הרבנית הודיה עטיאס, ועם הבנות שמיהרו להירשם.

הרבנית הודיה ממקדת את דרכה החינוכית של המדרשה ופותחת בציטוט מהראי"ה קוק זצ"ל. "'ארץ ישראל מיוחדת לסגולת אהבת ה' יתברך. על כן ההדרכה של עם ה' בארצו, צריכה להיות על פי דרכי אהבה'. זהו המוטו של המדרשה".

היא מוסיפה "במדרשה לומדים תורה. אך היא לא רק מוסד להוראת תכני קודש, אלא מוסד שרואה את הבת שלומדת במדרשה. רמת הלימודים במדרשה תהיה אי"ה רצינית. עם זאת, כאשר בחרנו את צוות המדרשה חיפשנו דמויות לא רק עם יכולת הסברה טובה לדברי התורה, אלא שירצו לראות כל הזמן את טובת הבת. שיהיה אכפת להם מטובת הבת, הן הבת הרווקה שנמצאת בשלב של שאלות והתלבטויות לגבי דרכה - בשירות הלאומי, בלימודים, ובתקופת החיפוש אחר בן הזוג - והן הבת הנשואה. אנחנו רוצים שהן ירגישו מספיק פתיחות ואמון, לפתוח איתנו את הקשיים ולשתף אותנו בשמחות".

למה יש חשיבות כל כך גדולה בעינייך, לפיתוח המקום האישי במדרשה?

הרבנית הודיה חוזרת על דברי הרב קוק. "אנחנו זוכות ללמוד במקום מיוחד - בארץ ישראל, ורוצים ללמד בדרכי אהבה. כאשר הבת מרגישה אהובה, יש לה ביטחון עצמי ואמון בדרכה ובאישיותה. כאשר לבת יש אמון ואהבה בעצמה, היא גם תאהב את משפחתה ואת הסובבים אותה. מתוך כך היא גם תאהב את ה' יתברך ותורתו, ותרצה לפעול בעם ישראל בעולם החינוך או בכל דרך אחרת שתבחר. הרי על כך אנחנו מתפללים כל הזמן: 'לקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה', אנחנו מתפללים שהבת תצליח לקיים את מצוות ה' מתוך שמחה ואהבה וחיבור אמיתי.

המדרשה היא חלק ממוסדות ישיבת בית אל. אחד הערכים המשמעותיים של הרב והרבנית מלמד, הם דרך ההסתכלות על המציאות המורכבת שסביבנו. ניתן להסתכל על המציאות או על אירועים שקורים בעולם בעין ביקורתית, אך הרב והרבנית מחנכים אותנו להתבונן בעין טובה. ולחינוך בדרך זו אנו שואפים".

מהם מסלולי הלימוד שיהיו במדרשה?

"המדרשה פתוחה לכל הנשים, בין רווקות ובין נשואות הרוצות ללמוד תורה לשמה, בכל גיל ובכל שלב בחיים ויכולות להצטרף לכל אחד מהמסלולים במדרשה. יפעל מסלול שילוב עם מכללת אורות ישראל לסטודנטיות בכל ההתמחויות, ביום שלישי בשבוע. מסלול נוסף, בימי ראשון בערב, יכלול לימוד המתאים גם לבנות שירות לאומי.

אמנם זה רק יום לימודים אחד, שהבת באה להתמלא בתורה. אך אנו שואפים ורוצים שהבת תרגיש אהובה ביום הזה ושייתן לה כוח לכל מהלך השבוע. אני מודה מאוד לרב ולרבנית ולצוות ההנהלה של הישיבה שלקחו על עצמם את הקמת המדרשה החשובה הזו וכן לצוות והנהלת מכללת אורות ישראל', על עזרתם הרבה למדרשה".

כיצד תכין המדרשה את הלומדות לראש השנה וחגי תשרי?

"ביום שלישי הקרוב, כ"ג אלול, יתקיים יום עיון לקראת הימים הנוראים בו ניתן יהיה לשמוע שיעורים מהרבנים והרבניות של המדרשה: הרב שלמה יוסף וייצן, הרב ידידיה הכהן, הרבנית פנינה רותם, הרבנית בת שבע כלאב והרבנית אסתר שיבר. זו הזדמנות להכיר מקרוב את רבני המדרשה, למלא את הלב ולהתחדש לקראת ראש השנה. יום העיון יתקיים בבית הכנסת "עוד יוסף חי" בבית אל והבנות מוזמנות באהבה".

מדרשת בית אל צילום: מדרשת בית אל

פנינו גם למספר בנות שמיהרו להירשם למדרשה ושאלנו אותן מדוע החליטו להירשם דווקא למדרשה החדשה בבית אל.

אוריה השיבה לנו "בעלי לומד בישיבת בית אל, התורה בישיבה רחבה, גדולה ומאירה ומעל הכל פותחת לב. אני הגעתי למדרשה משום שרציתי לטעום מהתורה הגדולה שמגיעה אלינו הביתה מהישיבה. תודה לה' על הזכות".

אביטל ענתה "בחרתי ללמוד השנה במדרשת בית אל מתוך רצון להגדיל ולהעשיר את עולם התורה שלי בעז"ה ומתוך רצון לקשר וחיבור לאנשי עמל התורה. מכירה את ראש המדרשה ושמחה על הזכות שלי השנה ללמוד ממנה ומשאר צוות המדרשה בעז"ה".

רות, שנרשמה גם היא למדרשה, הגיבה "בחרתי לבוא למדרשה מתוך היכרות מוקדמת עם הרבנית הודיה שלימדה באולפנה בה למדתי. הרבנית הודיה היא דמות משמעותית עבור הרבה בנות, הרגשנו בנוח תמיד לבוא להתייעץ איתה גם לאחר האולפנה, יש בה חוכמת חיים וניסיון עם הגילאים האלה ויודעת מה לומר והכל בנעימות מתוך רצון אמיתי לטובת הבת וכמובן מתוך ידע תורני רחב ומעמיק. אני חושבת שזה באמת משמעותי ללמוד תורה וחינוך מאישיות כזאת מיוחדת שיש לה הרבה שנים של ניסיון בחינוך מתוך אהבת התורה באמת ובמתיקות שלה, היא כולה עם אור בעיניים וזה מדהים ללמוד מדמות כזאת שפשוט חיה תורת חיים".

לפרטים והרשמה למדרשה ניתן להתקשר בשמחה לרבנית הודיה: 0544778882