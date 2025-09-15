ועדת העבודה והרווחה בראשות ח"כ מיכל וולדיגר קיימה הבוקר (שני) דיון בנושא מניעה וטיפול באובדנות, בדגש על העלייה במספר המקרים בקרב לוחמי צה"ל.

במהלך הדיון זרקו מספר הלומי קרב כמות גדולה של תרופות על שולחן הוועדה וזעקו כנגד היעדר הטיפול המספק בתופעה של תגובות קרב והיעדר תקצוב מספק.

בפתח הדיון אמרה וולדיגר: האחריות שלנו כחברה היא להאיר את המקומות החשוכים, לשבור את הסטיגמות, ולדאוג שכל אדם - אזרח או חייל - ידע שהוא לא לבד, שיש מי שרואה אותו ודואג לו".

היא הוסיפה: "המלחמה האחרונה הציפה ביתר שאת את הצורך ולצערנו אנחנו רואים עלייה חדה במספר הפניות לעזרה, בתחושת המצוקה ובמספר מקרי האובדנות, הן בחברה האזרחית והן בקרב המשרתים בצה"ל. כבר בדיונים קודמים התרענו על פערים בתחומים של איתור, מניעה וטיפול אבל הדברים לא קודמו ושופרו באופן מספק".