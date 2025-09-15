החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, התריע על אופן ניהול ההוצאות בעקבות המלחמה.

"ניהול כלכלת ימי המילואים נעשה בלי מעצורים, בלי בקרה ולעיתים קרובות מדי אף חורג מכללי המינהל התקין", אמר.

רוטנברג ציין כי מאז פרוץ המלחמה גויסו היקפי חוב עצומים בהיקף של כ-500 מיליארד שקל. לדבריו, "עשינו את הנפקות החוב הגלובליות הגדולות בתולדות המדינה, 8 מיליארד דולר ב-2024 ועוד 5 מיליארד דולר ב־2025".

מנכ"ל משרד האוצר אילן רום הצטרף לדברים במתקפה על מדיניות ההוצאה הביטחונית. "אני מבקש להציב תמרור - תקציב הביטחון בשנתיים הקרובות ישפיע על כלכלת ישראל לשנים ארוכות, לכאן או לכאן. להוצאה הביטחונית צריך שתהיה תקרה, ולפעמים עושה רושם כי התקרה גבוהה כל כך עד שאינה נראית", אמר.