כאן - תאגיד השידור הישראלי, הכריז היום (שני) בכנס התוכן השנתי שנערך במוזיאון ארץ ישראל, כי הסדרה המצליחה "קופה ראשית" תהפוך לסרט קולנוע באורך מלא שיעלה לאקרנים בקיץ 2026.

זהו הסרט הראשון המבוסס על סדרת טלוויזיה מקורית של כאן. את הפצת הסרט תוביל חברת "סרטי יונייטד קינג".

הסרט החדש, "קופה ראשית - הסרט", צפוי להיות קומדיית פשע רוויית הפתעות. העלילה מתארת את דמויות הסדרה המוכרות יוצאות מהסופר ביבנה להרפתקה שבה הן מואשמות בפשע חמור.

הסיפור נפתח בתא מעצר וממשיך בבריחה והימלטות של עובדי "שפע יששכר" במטרה להוכיח את חפותם.

הסדרה "קופה ראשית" היא הנצפית ביותר בתאגיד, עם מאות מיליוני צפיות בפלטפורמות הדיגיטליות של כאן ויוטיוב.